Nouvelle livraison des offres du Vendredi rouge et aujourd’hui Spécial Valentin!

Nous faisons du shopping comme tous les vendredis pour profiter de la meilleures offres Vendredi rouge Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection variée de technologies et d’électronique à un bon prix et nous incluons quelques articles pensant à ces cadeaux pour la Saint Valentin.

Économisez sur les appareils Amazon. Il y a un peu de tout à un bon prix: streamer Fire; Assistants d’écho; Lecteurs Kindle ou caméras Ring.

Bracelet Fitbit Inspire HR, Santé et activité physique avec fréquence cardiaque, pour 79 euros.

Xiaomi Mi 9 – Smartphone AMOLED 6,39 ″ (4G, Octa Core Qualcomm SD 855) pour 349 euros.

Souris sans fil Logitech MX Master 3 Advanced, récepteur USB, Bluetooth / 2,4 GHz, 82 euros.

Playstation 4 (PS4) – Console 500 Go + 2 commandes Dual Shock 4 + Contenu Fortnite (édition exclusive Amazon), pour 324 euros.

Une autre option est ce pack Xbox One S avec 2 commandes (Amazon Exclusive Edition), pour 296 euros.

Apple Watch Series 5 GPS 44 mm + Cellular Grey Cellular avec bracelet sport noir, pour 562 euros.

Huawei Band 4 Pro – Bracelet d’activité avec écran AMOLED de 0,95 pouces, pour 59 euros.

Sûrement le VR le plus avancé: le casque de jeu VR Oculus Rift S sur PC, pour 449 euros. Un super cadeau

Motorola Moto g8 plus, un smartphone milieu de gamme à 206 euros.

Une autre option est le Realme 5 Pro avec 4 Go de RAM + 128 Go de ROM, écran 6,3 »IPS, pour 179 euros.

Bose 700 – Casque antibruit, avec Alexa intégré, édition limitée, Soapstone, pour 316 euros.

SEGA Megadrive Mini, la console rétro à 68 euros.

MSI Week, ordinateurs portables proposés par le fabricant taïwanais.

Graphique PowerColor Radeon RX 5600 XT 6 Go GDDR6, pour 299 euros.

HP Sprocket 200 – Imprimante photo portable (technologie d’impression Zink, Bluetooth, photos 5 x 7,6 cm), Blush, proposée à 89 euros.

Un ordinateur portable à un bon prix est le HP 15S-EQ0012NS AMD Athlon 300U / 8GB / 256GB SSD / 15.6 ″, pour 269 euros.

Crucial BX500 960GB, un SSD de 1 To à moins de 100 euros.

Économisez jusqu’à 30% de réduction sur les moniteurs de tous les fabricants.

Logitech G PRO X – Casque de jeu avec Blue VO! CE, USB. 113 euros

Samsung Galaxy A10 2 / 32GB Blue Smartphone économique gratuit pour 139 euros.

Découvrez les offres sur les ordinateurs portables et moniteurs Lenovo avec jusqu’à 40% de réduction.

Un autre est le HyperX HX-HSCAM-RG / WW Cloud Mix Rose Gold – Casques de jeu avec câble et Bluetooth, pour 149 euros.

Écran à stylet Wacom One Creative 13,3 pouces avec logiciel gratuit, pour 399 euros.

Samsung Galaxy M20 4 / 64GB Ocean Blue Libre, pour 189 euros.

Realme Buds Wireless, casque sans fil pour 43 euros.

Offre iRobot Roomba, à partir de 203 euros.

Un excellent appareil photo est le Panasonic Lumix DC-GX9 – 20.3 MP Evil Camera (stabilisateur optique 5 axes, viseur à bascule, 4K, Raw, WiFi), couleur noire, pour 546 euros.

Découvrez les offres sur les ordinateurs de bureau HP.

Système wifi Amazon eero mesh: 3 unités pour 195 euros.

HUAWEI MateBook D – Ordinateur portable de 15,6 pouces pour 699 euros.

Souris de jeu sans fil Logitech G502 LIGHTSPEED, capteur HERO 16K, pour 124 euros.

Naipo Basic Neck and Shoulder Massager Masseur cervical Shiatsu avec rotation 3D et fonction chaleur. 54 euros

Offrez des coussins personnalisés pour la Saint-Valentin. très bon marché

Jusqu’à 50% en lingerie et pyjama pour la Saint Valentin. Peu technologique, mais c’est une autre option.

Dans le cas où vous n’avez pas vu ou souhaitez vérifier la série la plus populaire de la dernière décennie à la qualité maximale: Game Of Thrones Saison 1-8 Blu-Ray Collection complète pour 149 euros.

Tchernobyl (mini-série) Blu-Ray. Une série angoissante à ne pas manquer. 42 euros Le meilleur de 2019.

Pour «réchauffer» l’environnement de la Saint-Valentin: Cinquante nuances de gris – Films 1-3 [DVD], en DVD ou Blu-ray à partir de 25 euros.

Si après ces propositions vous ne trouvez pas de cadeau pour la Saint Valentin une solution est un chèque Amazon. Ce n’est pas pareil, mais vous l’accompagnez d’un bon dîner romantique et triomphe sûrement… plus tard. Vous pouvez choisir différents modèles et quantités. Vous avez également E-Check.

