Nouvelle livraison d’offres du Vendredi rouge, achats à prix réduits

Nous faisons du shopping comme tous les vendredis pour profiter de meilleures offres Vendredi rouge. Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection variée de technologies et d’électronique à un bon prix, qui peuvent être obtenues sur les principales plateformes en ligne, car malgré l’isolement causé par le COVID-19, le commerce électronique fonctionne bien et des segments tels que Les ordinateurs portables ont augmenté au cours du dernier mois.

Et en parlant d’ordinateurs portables, nous avons récemment mis à jour l’un de nos guides et là vous avez dix modèles d’ordinateurs portables et convertibles pour travailler à la maison et pour les loisirs.

La clé Amazon Fire TV Stick avec commande vocale Alexa est en vente pour seulement 24 euros.

SSD Samsung 860 EVO 1 Tbyte pour 148 euros.

Une autre option est ce SSD Crucial MX500 CT1000MX500SSD1 1 To pour 122 euros.

Et si vous recherchez un stockage externe, ce SSD SanDisk Extreme de 500 Go est en vente à 98 euros.

Qui n’a pas de bracelet d’activité pour le prix du Xiaomi Mi Band 4: seulement 28 euros.

Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330-15ARR – 15,6 ″ HD (AMD RYZEN 5 2500U, 8 Go de RAM, 128 Go SSD, AMD Radeon Vega 8), pour 468 euros.

Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4GB ROM 64GB Android 9.0, pour 155 euros.

Et si vous voulez les derniers smartphones, le Samsung Galaxy S20 5G est légèrement réduit à 933 euros.

SanDisk Ultra – Carte mémoire microSDXC 64 Go, pour 10 euros.

Ordinateur portable MSI Modern 14 A10M-600XES Intel Core I5-10210U / SSD 16 Go / 512 Go / 14 ″, pour 789 euros.

Pour jouer sur console et PC avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. 38 euros pour 6 mois (dont trois gratuits).

Et s’il s’agit de consoles, cette Xbox One X 1 TB, avec manette sans fil + le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order, a un prix de 349 euros.

Samsung LU32R590CWUXEN Moniteur incurvé LED UltraHD 4K 31,5 ″, pour 329 euros.

Moniteur de fréquence cardiaque Polar M430 Running Watch avec GPS, pour 139 euros.

Kindle Paperwhite – le lecteur de livre électronique est réduit à 99 euros.

Si vous devez mettre à niveau un processeur un peu plus compétent pour son prix que cet AMD Ryzen 5 3600, pour 182 euros.

Et si vous avez besoin d’une carte mère, l’une des meilleures est cette ASUS ROG Strix X570-F Gaming, pour 299 euros.

Pour terminer, les mémoires Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 16 Go 2×8 Go CL16 coûtent 116 euros.

Le smartphone Xiaomi Mi 9T avec écran AMOLED 6,39 ″ est en vente pour 269 euros. HP DeskJet 2634 – Imprimante multifonction.

ASUS VivoBook S14 S433FL-EB008T Intel Core i5-10210U / 8GB / 512GB SSD / MX250 / 14 ″, pour 849 euros.

Si vous cherchez un mobile pas cher et résistant, le DOOGEE S40 Lite, Shockproof, IP68 Waterproof coûte 93 euros.

HP DeskJet 2634 est un MFP à encre compétent au cas où vous auriez besoin de ces jours de travail à la maison. Très pas cher pour 57 euros.

Carte graphique dédiée PowerColor Radeon RX 5600 XT 6 Go GDDR6 pour 289 euros.

ASUS RT-AX88U est un routeur haut de gamme depuis de nombreuses années, 284 euros.

Si vous avez besoin d’un moniteur, le HP EliteDisplay E243 24 pouces est en vente pour 186 euros.

A un autre niveau et pour les jeux, vous avez le MSI Optix MAG272CQR 27 pouces, 2K et 165 Hz, pour 499 euros.

Le Samsung Galaxy M30s, un mobile de milieu de gamme compétent, est au prix de 199 euros.

Remarque: Cette sélection contient des liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.