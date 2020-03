Nouvelle livraison d’offres du Vendredi rouge, achats à prix réduits

Nous faisons du shopping comme tous les vendredis pour profiter de meilleures offres Vendredi rouge. Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection variée de technologies et d’électronique à un bon prix, qui peuvent être obtenues sur les principales plateformes en ligne, car malgré l’isolement causé par le COVID-19, le commerce électronique fonctionne bien.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur pour profiter de l’isolation, assurez-vous de consulter notre spécial “Dix ordinateurs portables et convertibles pour répondre à la demande de loisirs et de travail à domicile.”

Consoles Microsoft proposées. Xbox One S à partir de 239 euros.

Découvrez les offres sur les écrans et tablettes Lenovo avec jusqu’à 40% de réduction.

20% sur les téléviseurs de Samsung, LG, Hisense, Philips, Sharp et autres.

25% de réduction sur une sélection d’ordinateurs portables ASUS.

HP 15-DA0233NS Intel Core i3-7020U / 8GB / 256GB SSD / MX110 / 15.6 ″, pour 425 euros.

IPad mini d’Apple (avec Wi-Fi, 64 Go) – Gris sidéral (dernier modèle), pour 442 euros.

Carte graphique PowerColor Radeon RX 5600 XT 6 Go GDDR6, pour 289 euros.

Si vous recherchez des tablettes, Huawei a de bonnes réductions cette semaine.

Ordinateur portable MSI Modern 14 A10M-600XES Intel Core I5-10210U / SSD 16 Go / 512 Go / 14 ″ à un prix avantageux: 699 euros.

Jusqu’à 25% de réduction sur les ordinateurs portables Acer.

Économisez jusqu’à 25% sur les moniteurs LG. Et aussi de HP.

Samsung LU32R590CWUXEN Moniteur incurvé LED UltraHD 4K 31,5 ″, pour 329 euros.

Et de même chez Acer, les moniteurs proposés de 89 à 799 euros.

Le smartphone Oppo A9 2020 (6,5 ″ HD +, 4G Dual Sim, 8 cœurs / 128 Go / 4 Go de RAM) est en vente au prix de 209 €.

Découvrez les offres pour ordinateurs portables et de bureau Medion avec jusqu’à 40% de réduction.

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) avec boîtier en acier inoxydable de 44 mm dans un bracelet sport noir et noir, pour 559 euros.

Lenovo Ideapad S145-15AST AMD A9-9425 / 8GB / 512GB SSD / 15.6 ″, pour 429 euros.

Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W 80 Plus Gold Modular, pour 119 euros.

Réductions sur les produits de stockage et de mémoire SanDisk.

Et la même chose de Seagate, les disques de stockage externes à un bon prix.

Si vous cherchez une carte son exceptionnelle, la Creative Sound Blaster ZxR est en vente pour 199 euros.

Lecteur de CD-DVD externe, USB 3.0 Type C pour seulement 21 euros.

Toshiba OCZ TR200 SSD 240 Go SATA3, pour 42 euros.

Smartphone Samsung Galaxy S8 pour 329 euros.

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 16 Go 2×8 Go RAM CL16, pour 116 euros.

Connexion WiFi TP-LINK, kits de 11 à 44 euros.

30% de réduction sur les produits de photographie.

2 en 1 CHUWI Hi10 X Tablet PC 10,1 pouces Windows 10 pour 251 euros.

Le smartphone ZTE Blade 10 est réduit à 179 euros.

Économisez jusqu’à 30% sur les fournitures de bureau.

