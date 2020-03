Nouvelle livraison d’offres du Vendredi Rouge, spéciale aujourd’hui Fête des Pères!

Nous faisons du shopping comme tous les vendredis pour profiter de la meilleures offres Vendredi rouge Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection variée de technologies et d’électronique à un bon prix et aujourd’hui nous incluons quelques cadeaux en pensant au Fête des pères!

Amazon a une page dédiée à la fête des pères, avec des idées cadeaux à petits prix. Vous pouvez jeter un oeil.

Une montre intelligente est un bon cadeau pour la fête des pères. Huawei propose la Watch GT2 pour 179 euros et la Watch GT pour 99 euros.

Et si vous recherchez des ordinateurs ou des tablettes, Lenovo propose des dizaines de modèles avec jusqu’à 40% de réduction.

Ordinateurs portables HP avec de bonnes remises et modèles avec un prix aussi bas que 249 euros.

HyperX Cloud Flight S. Nouvelle version d’écouteurs sans fil avec chargement sans fil Qi indépendant et une expérience sonore immersive avec un son surround virtuel 7.1. Idéal comme cadeau pour les pères papas pour 169 euros.

Braun célèbre une semaine de bonnes affaires pour la fête des pères. Il a plusieurs produits, notamment des rasoirs.

Amazon Echo Show 8, le nouvel écran intelligent HD 8 pouces avec Alexa est proposé au prix de 109 euros. Nous avons publié une analyse aujourd’hui.

Clavier mécanique Gaming Corsair K68 RGB – (rétroéclairage multicolore RGB, résistant à la poussière et aux éclaboussures), Cherry MX Red, pour 109 euros.

Si votre père est un bon lecteur, rien de mieux que ce Kindle Paperwhite (résistant à l’eau, écran haute résolution 6 ″, 8 Go) pour 129 euros.

Les papas sont trop propres hein. Ce robot aspirateur Cecotec Conga 3490 Elite Series est d’une grande aide et est en vente pour 309 euros.

Et nous cuisinons aussi. Bon robot de cuisine ce Taurus Mycook Touch pour 792 euros.

Bon milieu de gamme ce smartphone Huawei P40 Lite 6/128 Go Midnight Black Libre, pour 249 euros.

Jusqu’à 25% de réduction sur les ordinateurs portables Acer. Des dizaines de modèles à partir de seulement 279 euros.

La même chose pour les ordinateurs portables ASUS, du pas cher pour 279 euros aux puissants modèles ROG Zephyrus S pour 1799 euros.

Un “cadeau” pour cette Apple Watch Series 5 GPS 44mm + Cellular Gris Cellulaire avec Bracelet Sport Noir, pour 562 euros.

L’Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est le meilleur streamer de sa catégorie, pour 59 euros.

Si vous préachetez votre nouveau Samsung Galaxy S20 + ou S20 Ultra 5G, obtenez le nouveau Galaxy Buds + en cadeau.

Un autre bon cadeau est le casque Corsair Void Pro Surround, 7.1 Surround Sound, pour 64 euros.

Un moniteur stratosphérique est le Samsung LC49RG90 – 49 pouces, 32: 9 et 5120 x 1440 pixels réduits à 999 euros.

Si vous n’en avez pas besoin, voici une autre bonne collection de moniteurs avec une remise de 20%.

Graphique PowerColor Radeon RX 5600 XT 6 Go GDDR6, pour 289 euros.

SanDisk 32GB Ultra USB Flash Memory with USB 3.0, for 16 euros.

Et le stockage était ce spécial dans lequel nous avons recommandé le sans fil. Vérifiez si vous êtes intéressé, il y a des offres.

LG a une excellente offre de TV OLED55B9ALEXA – Smart TV OLED 4K avec 55 pouces pour 1049 euros.

Et si vous cherchez des téléviseurs proposés, vous avez ici une bonne sélection avec des remises.

HyperX SAVAGE EXO. Un SSD externe qui utilise la technologie 3D NAND, réduit les temps de chargement et est compatible avec les PC et les consoles XBOX One et PS4. Il est disponible à partir de 114 euros avec 480 Go.

Oral-B propose des brosses à dents électroniques. Vous avez des kits à partir de 49 euros.

SSD Toshiba OCZ TR200 SSD 240GB SATA3 très bon marché: 40 euros.

Philips Hue – Pont de connexion contrôlable via WiFi, éclairage intelligent, compatible avec Amazon Alexa.

Le Samsung Galaxy S8 est abaissé à 329 euros et est un plafond de gamme précédente, mais de grands avantages.

Aspirateur sans sac Rowenta Compact Power Cyclonic RO3753EA. Système cyclonique sans sac, réservoir 1,5 L.

Ordinateur portable MSI Modern 14 A10M-600XES Intel Core I5-10210U / 16GB / 512GB SSD / 14 ″, avec un prix ajusté de 699 euros.

Épilateurs légers Philips proposés, à partir de 329 euros.

HyperX ChargePlay Base. Très utile cette base de recharge sans fil avec certification Qi avec laquelle vous pouvez recharger plusieurs appareils rapidement et simultanément pour 69 euros.

20% de réduction sur les produits de stockage Seagate.

