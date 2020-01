nouvelle mise à jour bat WhatsApp, au revoir le chat

WhatsApp c’est le paradis des soi-disant bavardeurs, des individus qui gèrent leur vie privée et professionnelle derrière un clavier et un écosystème plein de services. Beaucoup sont convaincus que l’application est un pas en avant par rapport à SMS. Depuis de nombreuses années, ils ont raison, mais à partir du nouveau Mise à jour les choses changent avec des messages qui ne sont plus les mêmes.

Google a communiqué toute une série de changements qui risquent de mettre en faillite non seulement les applications Facebook, mais aussi le troisième télégramme gênant, qui a toujours été actif avec de nouvelles fonctions et un concept d’application plus anarchique que la création de Facebook. Voyons comment la situation est sur le point de s’inverser.

SMS de nouvelle génération: WhatsApp risque de perdre des millions d’utilisateurs

Il n’y a pas un seul utilisateur qui, au moins une fois dans sa vie, ait perdu l’occasion de prendre contact par SMS. Cela arrive dans de rares cas de nos jours. En général, les messages traditionnels sont utilisés si un sur un réseau ou un serveur lié à la plateforme utilisée. Que ce soit Telegram, WhatsApp ou Facebook Messenger, nous nous retrouvons souvent déplacés face à des dysfonctionnements. Dans ces cas, nous choisissons des messages courts de 160 caractères.

Toutes ces informations précédentes sont sur le point de perdre de la valeur à partir de la limite d’écriture physique. L’arrivée Chat Android incité par le manque de serveurs centraux qui utilisent le WiFi ou la 4G. Le réseau préféré restera toujours celui utilisé à ce jour pour les appels et les messages. Cela signifie que nous n’aurons aucune excuse pour ne pas le choisir SMS 2.0.

A tout cela s’ajoute le composant expérience utilisateur, désormais optimisé avec l’utilisation d’emojis, d’autocollants, de GIF et de systèmes de partage pour le contenu multimédia tel que l’audio, les notes vocales, les photos, les vidéos et les documents. Nous aurons une sorte de WhatsApp qui ne cesse de fonctionner et qui n’applique pas de frais supplémentaires pour le service MMS.

Pour le moment il n’y a pas d’informations officielles sur Mountain l de Mountain View distribution homogène au public des utilisateurs du robot vert. Nous savons cependant qu’il est déjà possible d’avoir un aperçu des fonctions via la ressource Beta à découvrir sur lien suivant.