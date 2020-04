Nouvelle Nintendo Switch: à quoi s’attendre d’une console Switch 2

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Nintendo travaille sur une Nintendo Switch Pro depuis un certain temps maintenant. Cependant, si Nintendo a effectivement quelque chose dans sa manche, nous savons à tout le moins que cela ne viendra pas en 2020, car la société a confirmé qu’elle ne sortirait aucune nouvelle console cette année.

Cela ne garantit pas, cependant, que nous ne verrons pas la sortie d’un nouveau Nintendo Switch à l’avenir.

Il existe déjà une autre itération de la console bien-aimée de Nintendo. En 2019, il y avait techniquement deux nouvelles consoles Switch: une avec une autonomie de batterie plus longue et un ordinateur de poche dédié rationalisé, le Nintendo Switch Lite. Après ces autres versions, plus premium, de la console ne semble pas entièrement hors de portée.

Ce nouveau Switch (ou Switch Pro) pourrait s’appuyer sur le Nintendo Switch d’origine, offrant un matériel amélioré avec des graphismes et une puissance de traitement améliorés. Il existe de nombreuses voies que Nintendo pourrait prendre pour améliorer la Nintendo Switch et bien qu’il ait été signalé que toute mise à niveau ne serait pas aussi étendue que nous le souhaiterions, il n’y a encore rien de certain.

Et c’est parce que, à ce moment, Nintendo n’a même pas confirmé l’existence d’un Switch Pro et il est exclu toute nouvelle console en 2020. Quoi qu’il en soit, les rumeurs persistent alors en attendant des réponses plus définitives de Nintendo, nous allons pour parcourir les possibilités probables (et peu probables) d’une Nintendo Switch Pro ci-dessous.

En 2019, Nintendo a sorti deux nouveaux appareils Switch: le Switch Lite et le Nintendo Switch avec une autonomie de batterie améliorée. Cependant, nous nous attendons toujours à ce que la Maison de Mario ait encore une autre nouvelle Nintendo Switch dans sa manche.

Un rapport du Wall Street Journal a suggéré que, en plus de ces nouveaux appareils, il y avait aussi une console Nintendo Switch premium en cours de route: potentiellement un Switch Pro. Alors que nous prenons ces rumeurs avec la pincée de sel requise, le rapport a correctement prédit la sortie du Switch Lite, ajoutant plus de poids à cette spéculation. Mais quand pourrions-nous voir ce nouveau Switch?

Plusieurs rapports ont affirmé que nous verrions un nouveau Switch en 2020, mais Nintendo a officiellement fermé ces rumeurs. Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré qu’il n’était “pas prévu de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020”, ce qui est une déclaration assez claire.

Cela signifie que nous ne savons pas à quel moment un Switch Pro pourrait arriver, mais nous espérons une date de sortie l’année prochaine.

Prix ​​Switch Pro

De toute évidence, la refonte coûte de l’argent, et la refonte avec du matériel amélioré le double. Nous nous attendons à ce que le Switch Pro, avec son matériel mis à jour, coûte plus cher que le prix actuel de 279 £ / 299 $ / 469 $ AU.

De plus, le Switch Lite n’est pas vraiment bon marché. Le commutateur portable coûte 199,99 $ / 199,99 £ / 329,95 $ AU, ce qui n’est pas trop loin du prix d’origine – et cela avec moins de fonctionnalités que l’original.

Le Dr Toto a suggéré un prix de 399 $, ce qui semble une bonne estimation. Après tout, la PS4 Pro coûte 100 $ de plus que la PS4. La majoration de prix prend en compte le matériel amélioré sans être prohibitive. Cependant, c’est de Nintendo dont nous parlons, et nous ne serions pas surpris de voir un Switch Pro coûter un peu plus que cela.

Nouvelles et rumeurs sur Switch Pro

Nintendo n’a peut-être pas officiellement annoncé le Switch Pro, mais nous avons rassemblé toutes les plus grandes nouvelles et rumeurs entourant le nouveau Nintendo Switch ici pour votre lecture.

Nintendo ne s’inquiète pas de la prochaine génération de consoles

2020 n’est pas l’année d’une nouvelle console Nintendo Switch, mais c’est l’année où Sony et Microsoft lancent la prochaine génération de consoles: la PS5 et la Xbox Series X. Nintendo, cependant, n’a pas peur de rattraper son retard. Parlant aux investisseurs lors d’un Q&A japonais (via VGC), le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que même si le paysage du jeu allait changer, la société ne pense pas que la sortie de ces consoles de nouvelle génération aura un impact important sur sa propre fortune.

“Nous ne pensons pas que les tendances commerciales des autres sociétés auront un impact significatif sur notre activité”, a déclaré Furukawa aux investisseurs, expliquant que Nintendo est si confiant que la PS5 et la Xbox Series X ne poseront pas une énorme concurrence parce que le Nintendo Switch cible un public différent.

Bien que cela ne nous en dise pas beaucoup sur les nouveaux plans de console spécifiques de Nintendo, cela suggère que la société ne ressent aucune pression ni pression de la part de ses concurrents supposés pour sortir, ou même annoncer, un Nintendo Switch Pro dans l’avenir immédiat.

Pas de mise à niveau 4K ou de performances? – Démystifié

Sur les forums communautaires du site coréen Clién (via Wccftech), une affiche nommée Cathedral Knight a affirmé que le Switch Pro sera lancé au quatrième trimestre 2020 mais ne proposera pas la 4K et les performances améliorées comme prévu.

Au lieu de passer à une version améliorée de Tegrax1 + GPU, le post affirme que Nintendo travaillera avec Nvidia pour créer un processeur personnalisé basé sur Volta. En d’autres termes, peu de choses s’amélioreront réellement avec le Switch Pro, cela pourrait être un peu plus rapide.

Cependant, Nintendo a depuis fermé les rumeurs selon lesquelles un nouveau Switch sortirait en 2020 – ce qui signifie que nous pouvons probablement supposer que les affirmations sur les performances sont également fausses.

La production devrait commencer dès avril – Déboulonné

Un rapport du journal taïwanais DigiTimes a affirmé que la production de masse sur un nouveau Switch commencera “à la fin du premier trimestre 2020” – avec la sortie de la console à la mi-2020. Cependant, comme nous l’avons souligné, Nintendo a exclu une date de sortie en 2020.

Pas de Switch Pro en 2019

Lors d’un point de presse pour l’annonce du Switch Lite, le président de Nintendo Doug Bowser a révélé que nous ne verrions pas un autre nouveau modèle de Switch en 2019, selon CNET.

“[The Nintendo Switch Lite will] être le seul nouveau matériel Nintendo Switch cette fête, car Bowser dit que le plus grand Switch ne recevra pas de mise à niveau pour le moment “, a écrit CNET.

Cependant, les commentaires de Bowser suggèrent qu’un modèle Switch amélioré est en cours, peut-être un Switch Pro?

Deux nouveaux appareils Nintendo Switch

Un rapport du Wall Street Journal suggère que Nintendo travaille sur deux variantes de Switch individuelles qui, plutôt que de rendre la Nintendo Switch actuelle obsolète, la placeraient au milieu d’une gamme de plus en plus adaptée à tous les budgets.

Selon les sources de la publication, le premier de ces nouveaux appareils sera destiné aux joueurs à petit budget et verra le Switch présenté dans un format portable plus traditionnel. Il remplacera les Joy-Cons amovibles par des fixes, et abandonnera leur fonctionnalité HD Rumble afin de réduire les coûts. Cela a été confirmé avec l’annonce de la Nintendo Switch Lite.

La deuxième nouvelle version de la Nintendo Switch, selon la rumeur, est un peu plus difficile à cerner, mais serait une version premium de la console avec “des fonctionnalités améliorées destinées aux passionnés de jeux vidéo”. Cela ne veut pas dire qu’il viserait des visuels 4K ou HDR, mais aurait probablement des fonctionnalités et des services intégrés qui répondraient à l’obsession moderne du streaming sur des plateformes comme Twitch.

La confirmation du Switch Lite ajoute du poids à ce rapport et pourrait signifier que nous verrons une autre nouvelle console Switch premium à une date ultérieure.

La fouille du firmware 5.0

Bien que la mise à jour du firmware 5.0 de Nintendo Switch n’ait pas été à la hauteur, les pirates sur Switchbrew ont creusé dans la mise à niveau en 2019 et ont trouvé des preuves suggérant qu’une mise à jour du matériel est en cours.

Switchbrew a découvert des références à une nouvelle puce T214 (qui serait une petite amélioration par rapport au T210 actuel) ainsi qu’à une carte de circuit imprimé mise à jour et à 8 Go de RAM au lieu des 4 Go actuels. Ce T214 est probablement ce qui a été utilisé dans le Switch Lite et le commutateur de batterie amélioré, mais nous nous attendons à ce que le Switch Pro ait encore d’autres améliorations matérielles qui amélioreront les performances globales des appareils.

Prise en charge AR et VR

La prise en charge VR et AR pour le Switch n’a jamais semblé probable, le MD de Nintendo France citant un manque d’attrait général pour la technologie en 2018, mais le Labo VR Kit montre que Nintendo a changé d’avis sur la viabilité de la VR.

Le Switch n’a pas la haute résolution de la plupart des plates-formes de jeu VR, nous avons donc pu voir un modèle avancé avec une résolution 2K ou 4K pour améliorer ces expériences de réalité virtuelle en gros plan. Cependant, étant donné que le kit VR est toujours axé principalement sur les enfants, nous serions surpris de voir une refonte visuelle simplement pour ce périphérique.

Et la 3D?

Un autre brevet Nintendo a été dévoilé au début de 2019: cette fois pour un réseau de capteurs 3D qui se trouve au-dessus de votre téléviseur et crée une image stéréoscopique d’une manière similaire à la 3DS, ce qui signifie que vous n’auriez même pas besoin de lunettes.

Les visuels 3D semblaient être un gadget de passage, même avec les consoles portables de Nintendo – et l’appareil photo Microsoft Kinect en difficulté le gardera sans aucun doute prudent avec les périphériques de télévision inutiles. Mais obtenir une imagerie 3D convaincante sur des téléviseurs 2D standard peut être l’étape nécessaire pour intégrer le jeu en 3D.

Pourrait-il prendre en charge 4K?

Alors que Sony et Microsoft poussent le marché 4K, il n’y a pas vraiment de grande raison pour que Nintendo, la société qui se démarque résolument des autres producteurs de matériel, emboîte le pas.

Dans la même interview où il a licencié VR, le directeur général de Nintendo France, Philippe Lavoué, a également rejeté 4K en disant que la technologie n’avait pas été adoptée par la majorité et qu’il serait donc trop tôt pour que Nintendo intervienne.

Nintendo n’est entrée sur le marché des consoles HD qu’en 2012, lorsqu’elle a sorti la Wii U. C’était environ quatre ans après Sony et Microsoft et au moment où plus de 75% des foyers américains disposaient en fait d’écrans HD chez eux.

Miyamoto a cependant déclaré qu’il souhaitait que Nintendo ait fait le saut vers la HD plus tôt que cela, affirmant que la technologie d’affichage est devenue populaire environ trois ans avant que Nintendo ne s’y attende. Il est prévu que d’ici 2020, 50% des ménages américains auront adopté la technologie 4K et c’est peut-être à ce stade que Nintendo décide de rejoindre la mêlée 4K, plutôt que d’attendre la saturation du marché de 75% d’avant.

