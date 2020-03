nouvelle offre de streaming avec des coûts de plus en plus bas

Bien que l’urgence du coronavirus ait en fait paralysé le monde du sport et du football, les horaires de ciel dans ces semaines, ils sont toujours pleins d’événements. En plus des informations nécessaires liées aux informations, les utilisateurs – malheureusement enfermés dans la maison – pourront se référer à une série de contenus de divertissement entre séries télévisées et films.

Sky, il y a une guerre contre l’IPTV illégale même avec le service de streaming NOW TV

Cette saison, ainsi que la saison dernière, le gros problème de Sky a été streaming illégal. En effet, de nombreuses personnes se sont appuyées sur le système IPTV pour la visualisation illicite de tous les contenus cryptés de la plateforme satellite.

Comme nous vous l’avons montré récemment, l’IPTV n’est pas aussi pratique aujourd’hui qu’elle l’était dans le passé. Le manque de commodité, en plus des sanctions administratives, découle également des offres que Sky propose via sa plate-forme de streaming régulière: nous parlons évidemment de MAINTENANT TV.

NOW TV représente un système intelligent et sans obligation pour regarder toutes les chaînes Sky sans décodeur, sans antenne parabolique et sans frais d’abonnement fixe. Ainsi que d’autres plateformes de streaming, les clients pourront choisir l’offre qui leur convient le mieux. Par exemple, un forfait à choisir parmi Cinéma, Séries TV ou Divertissement a un prix standard de 9,99 euros. La vision de ces trois billets implique cependant une dépense égale à 19,99 €.

Une offre Sports est également disponible: toutes les meilleures exclusivités Sky seront disponibles au prix fixe de 29,99 euros. De toute évidence, dans tous les plans d’abonnement, il n’y a aucune restriction au renouvellement.