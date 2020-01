nouvelle offre Super Internet Express avec 80 Giga

Jusqu’au 23 février 2020, le nouveau sera valable sondage opérateur commercial 3 Italie qui présentera les nouvelles offres de données nommées Super Internet Express 80 Giga.

Outre cette nouvelle offre, l’opérateur entend également confirmer les options tarifaires standard actuellement disponibles. De plus, de nouveaux smartphones seront également ajoutés à l’achat en plusieurs fois. Découvrons tous les détails ensemble.

3 Italie: nouvelle offre appelée Super Internet Express 80 Giga

La nouvelle offre opérateur offrira bien 80 Go de trafic Internet sur SIM pendant deux mois, à utiliser exclusivement sur le territoire national et non en itinérance dans les pays de l’Union européenne. Cette offre a un prix de 9,99 euros. Il s’agit de la sœur cadette de l’offre précédente appelée Super Internet Express 100 Giga qui, comme vous l’avez peut-être deviné, offrait 100 Go pendant deux mois. Cette dernière offre à partir de demain 20 janvier 2020 ne pourra plus être souscrite.

Le Super Internet Express 80 Giga ne nécessite aucun frais d’activation mais il ne sera pas non plus compatible avec d’autres offres telles que Super Internet à crédit résiduel. Le client doit le considérer comme actif à partir du moment où il reçoit le SMS d’activation. À partir de ce moment, il pourra profiter de 80 Go pendant deux mois, à gérer de manière autonome.

Demain 20 janvier 2020, ils viendront également ajout de nouveaux appareils pouvant être achetés en plusieurs fois. L’un d’eux est Huawei P30 Lite New Edition pour 3,99 euros par mois avec All-In Power et 2,99 euros par mois avec All-in Super Power. Et encore une fois, le Samsung Galaxy A51 à 4,99 € par mois avec All-in Power et 3,99 € par mois avec All-in Super Power. Pour connaître tous les détails ou tous les smartphones qui seront ajoutés demain, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.