Nouvelle plateforme de commerce électronique à Dubaï pour se concentrer sur les PME et les entreprises à domicile

Le Département du développement économique de Dubaï (DED) s’est associé à la société de conseil en technologie emaratech pour lancer une nouvelle plateforme de commerce électronique – DubaiStore.

Créée par Digital Economy Solutions (DES), la plate-forme est une initiative qui permettra aux petites et moyennes entreprises à domicile de vendre leurs produits en ligne et d’avoir une saine concurrence avec les autres grands acteurs du commerce électronique.

Les clients peuvent commander des produits électroniques, de beauté et de parfum, des produits pour la maison et la cuisine, des produits pour bébés et enfants et des accessoires de mode via ce site multi-catégories, avec plus de catégories à ajouter éventuellement.

«DubaiStore est un véritable exemple du DES et de la contribution locale du gouvernement à l’accélération des plans stratégiques et des initiatives gouvernementales intelligentes visant la transformation numérique à Dubaï. Notre objectif est d’offrir un modèle commercial qui accroît une saine concurrence sur le marché au profit du commerce électronique, tout en maintenant le meilleur environnement pour des achats sûrs et fiables », Abdallah Hassan Ahmed Hassan, PDG de Digital Economy Solutions (DES) , a déclaré dans un communiqué.

Le marché en ligne vise à garantir qu’aucun produit contrefait ou faux ne sera vendu sur la plateforme, car seules les entreprises sous licence des Émirats arabes unis à Dubaï sont à bord et communiqueront directement avec les consommateurs, créeront leurs microsites, téléchargeront des produits, traiteront les commandes, prépareront la collecte et recevront les paiements .

Les acheteurs doivent simplement enregistrer leurs coordonnées, parcourir un catalogue de confiance et commander leurs produits en payant par carte de crédit, portefeuille numérique noqodi ou en espèces à la livraison.

Une fois les processus de commande et de paiement terminés, DubaiStore ramassera et livrera les produits via sa propre société de messagerie.

Les clients bénéficient d’une expédition rapide et d’un retour gratuit de 15 jours. Les acheteurs bénéficient d’une livraison garantie à partir du lendemain de la commande.