nouvelle série télévisée expirant dans les prochains jours

Netflix est une plateforme mondialement connue car elle permet de visualiser ruisselant de contenu multimédia de haute qualité et sans publicités gênantes. Malheureusement, cependant, plate-forme connaît certains réaction négatif par ses fidèles utilisateurs en raison des nombreuses séries télévisées et films éliminés définitivement du catalogue.

Il s’agit d’une situation désagréable pour les utilisateurs qui utilisent le service Netflix en prenant en charge un coût mensuel, mais malheureusement ce n’est pas toujours un choix de plateforme. La plupart du temps, elle se retrouve forcée parce que les droits de licence précédemment achetés ont suivi leur cours.

Le mois de janvier présente également quelques titres venant à échéance et les utilisateurs ne semblent pas très satisfaits. Voici plus de détails à ce sujet.

Netflix: voici le contenu expirant en janvier

Le fameux plateforme de streaming en ligne a décidé de supprimer les titres suivants à partir du 1er janvier selon le célèbre blog Netflixlovers.it: Vous ne pouvez pas résister à Noël et à Miss Me This Christmas, La vie facile, Qui vient et qui part, Grimm, Ça suit, Maison de Z et Grandir Coy.

Toujours au cours de la deuxième semaine de janvier, la plate-forme se poursuit avec l’élimination des contenus suivants: Thor: Ragnarok,; Mlle Sharon Jones, Un policier toujours en probation, Maintenant tu me vois 2 et Contact étranger: espace extra-atmosphérique.

Malheureusement, cependant, la plate-forme continue d’éliminer les séries télévisées à partir du 18 janvier; comme par exemple: contrebande, Le garçon invisible, Blair Witch;, Correspondance, Transformes – Le dernier chevalier, Orgueil et préjugés, Ce moment embarrassant et American Ultra.