nouvelles arnaques cartes PostePay vides et comptes chèques

Les techniques utilisées par les cybercriminels pour frauder les utilisateurs sont variées mais phishing la tentative de fraude en ligne la plus répandue demeure. Grâce à cela, les criminels tentent de persuader les utilisateurs, de les tromper psychologiquement et de les convaincre de suivre certaines indications qui autorisent inconsciemment l’arnaque. À cet égard, les noms d’entreprises et d’institutions bancaires renommées sont utilisés; et créer des communications fictives qui sembleraient provenir des entités en question. Les messages divulgués ont des caractéristiques très spécifiques et parmi eux la demande de fournir des données, des codes, des mots de passe ou d’autres informations sensibles; sans quoi il serait impossible de continuer à utiliser vos cartes de crédit ou à vérifier des comptes. Les arnaques inventées par les malfaiteurs pour atteindre leur objectif sont nombreuses mais se produisent souvent en gardant le message inchangé et affectant principalement les titulaires de carte PostePay et vérification des comptes.

Nouvelles escroqueries: les malfaiteurs ciblent les cartes PostePay et les comptes bancaires des utilisateurs!

Les escroqueries qui attaquent les titulaires de cartes prépayées PostePay et les comptes courants proviennent principalement d’e-mails qui communiquent suspension des services en ligne; et donc le nécessaire mise à jour des données d’accès au compte en ligne.

L’intention est d’utiliser une communication fictive pour intimider les victimes et les convaincre de fournir de première main ces données qui, dès qu’elles atteignent les cybercriminels, vous permettent de retirer des économies accéder au compte sans aucune difficulté. C’est précisément pour cette raison que les criminels suggèrent également d’utiliser un lien spécial qui enverrait les utilisateurs vers la page où entrer les données demandées. Une page à éviter absolument, car frauduleuse, capable de voler des données et permettre aux criminels de terminer l’arnaque sans éveiller aucun soupçon.