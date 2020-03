nouvelles batteries pour voitures électriques

General Motors bat Tesla: de nouvelles batteries pour les voitures électriques

Les accumulateurs développés par General Motors en auront un capacité entre 50 et 200 kWh, donc les voitures qui adoptent Ultium auront unautonomie de plus de 640 km. Un résultat qui équivaut aux performances des batteries Tesla, assaisonnées de moteurs hautes performances à l’avant, à l’arrière ou à quatre roues motrices.

Les véhicules électriques alimentés par des batteries Ultium auront également Cellules 400 volts capables de supporter une charge rapide jusqu’à 200 kW, tandis que la plate-forme utilisée pour les micros aura 800 volts et une charge rapide jusqu’à 350 kW.

Mais non seulement General Motors en bénéficiera, étant donné que le développement de véhicules électriques à grande échelle apportera de la richesse à d’importantes industries automobile. Un exemple avant tout est le partenariat entre GM et la division LG Chem, grâce auquel les coûts des cellules de batterie individuelles seront réduits à moins de 100 $ par kWh. LG Chem et GM ont développé une chimie brevetée à faible teneur en cobalt en plus d’autres innovations pour resté secret.

Tesla est prévenu.