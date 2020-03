nouvelles concernant le mode sombre

aujourd’hui WhatsApp obtient enfin le mode sombre iOS et androïde. Après des mois de tests bêta sur les deux systèmes d’exploitation mobiles, le mode sombre de WhatsApp est disponible pour tous les utilisateurs. Si vous avez déjà activé le mode sombre à l’échelle du système sur iOS 13 ou Android 10, WhatsApp passera automatiquement au nouveau mode. Utilisateurs de Android 9 ils peuvent simplement activer le nouveau thème sombre dans le menu des paramètres de l’application.

Whatsapp: le mode sombre est disponible et ne doit pas vous fatiguer les yeux

WhatsApp a également modulé le mode pour s’assurer que la luminosité de l’écran n’est pas trop élevée. “Au cours des tests, nous avons constaté que la combinaison du noir et du blanc purs crée un contraste élevé qui peut provoquer une fatigue oculaire”, explique un porte-parole de WhatsApp. “Ainsi, vous remarquerez un fond gris foncé spécial et une couleur blanc cassé qui réduit la luminosité de l’écran, réduit les reflets et améliore le contraste et la lisibilité.”

Le thème sombre sera principalement du noir pur sur les appareils iOS et un gris plus foncé sur Android. C’est une fonctionnalité très attendue. Une belle vidéo de lancement (ci-dessous) a également été réalisée avec de nombreuses personnes clignotant dans leurs téléphones, comme pour signifier que le mode sombre était quelque chose d’indispensable. La courte vidéo est intitulée «Enfin. Mode sombre sur Whatsapp “.

Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour de l’application de messagerie la plus célèbre d’Italie sur l’App Store d’Apple ou sur le Google Play Store pour obtenir la nouvelle option de mode sombre.