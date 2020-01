Nouvelles et rumeurs sur GTA 6: quand Grand Theft Auto 6 sera-t-il annoncé?

Quand GTA 6 sera-t-il annoncé? Maintenant que la plupart d’entre nous ont traversé le monde magnifique de Red Dead Redemption 2 sur console ou PC et que les joueurs attendent avec impatience le prochain jeu Rockstar en monde ouvert dans l’univers de Grand Theft Auto: GTA 6.

Cela fait six ans que GTA 5 a été lancé sur consoles et PC, ce qui signifie qu’une annonce pourrait être imminente, et les dernières nouvelles et rumeurs suggèrent que GTA 6 pourrait bientôt arriver.

La réponse courte est: personne ne sait. Malgré toutes sortes de rumeurs (que vous pouvez lire ci-dessous), il n’y a pas eu de détails officiels sur GTA 6 de la part de l’équipe de Rockstar Games – mais cela ne signifie pas qu’elle ne pourrait pas tomber à tout moment.

Bien que 2020 en soit encore à ses débuts, une sortie cette année ne semble pas probable sans aucune annonce de développement. Mais avec la nouvelle génération de consoles à la fin de l’année, les espoirs augmentent que nous pourrions entendre quelque chose de Rockstar à un moment donné.

Les détails peuvent être minces sur le terrain, mais cela ne nous empêche pas de rassembler les meilleurs potins, rumeurs et faits pour votre plaisir personnel. Alors sans plus tarder, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur GTA 6.

[Miseàjour:[Update:Chris Bellard, le doubleur du CJ de San Andreas, a rejeté les rumeurs selon lesquelles il reprendrait son rôle dans GTA 6.]

Découvrez notre vidéo ci-dessous sur GTA VI: prédictions sur les personnages, les lieux, l’histoire et GTA Online.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La prochaine entrée très attendue de la série Grand Theft AutoQuand il est sorti? C’est le plus grand mystère d’Internet (mais nous sommes sûrs que ce ne sera pas 2019)Sera-t-il lancé sur PC? Les deux GTA 4 et 5 ont fait leur chemin vers le PC (finalement), donc les doigts se sont croisésOù GTA 6 sera-t-il installé? Inconnu, mais certaines rumeurs suggèrent un déménagement en Amérique du Sud

Red Dead Redemption 2 est maintenant sorti dans la nature depuis plus d’un an, ce qui signifie que nous espérons que l’annonce de GTA 6 n’est pas loin – même si nous attendrons probablement un certain temps pour y jouer.

Selon certains rapports, nous pourrions voir le prochain Grand Theft Auto annoncé en 2020, ce qui aurait du sens. Rockstar prend en charge GTA Online, le composant multijoueur de GTA 5, depuis le lancement du jeu en septembre 2013 avec des mises à jour régulières de contenu. Rockstar a été occupée au cours de la dernière année à se concentrer sur le bon fonctionnement de Red Dead Online.

Selon Michael Pachter, analyste réputé de l’industrie, la sortie réelle du jeu pourrait être aussi éloignée qu’en 2022. Dans une interview avec Gaming Bolt, Pachter a déclaré qu’il pensait qu’une annonce 2020 avec une sortie 2021 serait le meilleur scénario, tandis qu’une annonce 2021 avec une version 2022 ou ultérieure serait plus probable.

Étant donné que 2020 ne fait que commencer, il est peu probable d’attendre des nouvelles de GTA 6 dans un avenir immédiat. Mais la Xbox Series X et la PS5 devraient être lancées à la fin de l’année et si GTA 6 suivait le modèle de sortie de son prédécesseur, Grand Theft Auto 5, il serait publié à la toute fin de la génération actuelle, confortablement publié sur la nouvelle génération et chevauche à la fois pour la base d’installation la plus large possible.

Sans aucune annonce jusqu’ici qui semble optimiste, mais bon, tout pourrait arriver.

Bande-annonce GTA 6: quand puis-je en regarder une?

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Le truc avec Rockstar Games, c’est que c’est un éditeur de jeux incroyablement secret. Aucune bande-annonce ne sort de ce studio à moins que quelqu’un ne se trompe vraiment.

Il suffit de regarder ce que Rockstar a fait avec GTA 5 et Red Read Redemption 2. Il a annoncé une annonce quelques jours avant de sortir la première bande-annonce de l’un ou l’autre jeu.

S’il y a une bande-annonce de GTA 6, vous le saurez car Internet va exploser – et nous vous le ferons savoir, bien sûr. Mais nous n’en attendons pas de sitôt.

Nouvelles et rumeurs sur GTA 6: que savons-nous jusqu’à présent?

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les dernières fuites et rumeurs qui suggèrent quand GTA 6 pourrait être lancé – et ce que nous pouvons attendre du nouveau jeu. Comme toujours, prenez ces détails avec une pincée de sel – certains sont anciens, certains sont désormais des sources supprimées et d’autres pourraient simplement être des fans enthousiastes qui s’emballent.

Un acteur de la voix de CJ abat des rumeurs

Chris Bellard, le doubleur du personnage de GTA San Andreas CJ, a démenti les rumeurs récentes selon lesquelles il reprendrait son rôle dans GTA 6. En utilisant Instagram, Bellard a posté qu’il n’était “pas du tout impliqué dans GTA VI”.

Cela n’exclut pas le retour de CJ en tant que personnage entièrement (Rockstar pourrait toujours lancer quelqu’un d’autre dans le rôle) mais cela confirme que Bellard n’est pas impliqué et n’a pas l’intention de l’être si on le lui demande.

Rockstar n’a pas commenté les rumeurs et nous ne saurons rien de certain sur les acteurs de GTA 6 jusqu’à ce qu’ils se prononcent.

Steven Ogg au Brésil Game Show

Steven Ogg, l’acteur connu pour avoir joué Trevor dans GTA 5, était présent au Brazil Game Show en octobre 2019. Selon quelqu’un qui était présent à l’événement, Ogg a déclaré que GTA 6 arriverait “bientôt”.

Le raisonnement d’Ogg, plutôt que toute sorte de connaissance interne pour autant que nous puissions en juger, est que les jeux Rockstar “prennent 7-8 ans à faire, faites le calcul”. Faire le calcul à partir de la date de sortie de GTA 5 en 2013 signifierait que GTA 6 pourrait sortir en 2020 ou 2021, juste à temps pour la prochaine génération de consoles. Cela semble très bientôt pour un jeu que nous avons vu très peu mais, hé, ce n’est pas impossible. Nous surveillerons cet espace.

Zones de dépistage en Floride

La spéculation autour d’un cadre en Floride – même un jeu qui englobait tout l’État – a débordé après qu’une lettre divulguée a été légitimée par un joueur de Rockstar réputé, @ Yan2295.

La lettre était adressée à un magasin de Floride demandant l’autorisation à Rockstar Games d’inspecter les locaux, vraisemblablement pour une utilisation ou une inspiration dans le prochain jeu – mentionnant une éclaireuse Leah Sokolowsky qui a fait allusion à un grand client de médias numériques dans un podcast en mai 2019 (via Daily Star).

Édimbourg Rockstar HQ

La dernière rumeur qui pourrait faire allusion à l’arrivée imminente de GTA 6 vient du site internet Edinburgh Live. Selon l’équipe là-bas, le siège social de Rockstar à Édimbourg a démoli la bannière Red Dead Redemption 2 cette semaine. Nous savons, ce n’est guère la preuve de rien. Mais qu’est-ce qui va le remplacer? Cela pourrait bien être un autre jeu, une refonte ou peut-être que l’équipe veut juste laisser entrer un peu plus de lumière naturelle.

Projet Amériques

Un autre jour et une autre fuite de Grand Theft Auto 6 (via GamesRadar) font le tour, mais nous vous recommandons de ne pas trop vous exciter étant donné qu’il s’agit d’un article Reddit maintenant supprimé. Certes, certaines des choses qui apparaissent dans cette fuite supposée corroborent les rumeurs précédentes mais cette cohérence n’est pas une confirmation de ce que sera le jeu et nous ne saurons pas avec certitude ce qui attend Grand Theft Auto 6 jusqu’à ce que Rockstar lui-même fasse une annonce .

Quoi qu’il en soit, il est toujours amusant de laisser libre cours à notre imagination pour l’avenir de la franchise Grand Theft Auto. Selon l’affiche de Reddit derrière la fuite, le jeu, connu sous le nom de Project Americas, est en production depuis 2015, bien qu’il ait été placé sur la glace alors que Red Dead Redemption 2 était au centre. GTA 6 pourrait être vaste, s’étaler sur plusieurs décennies (des années 1970 aux années 1980) et sur des sites (dont l’un est Vice City, un autre Liberty City et un autre est une ville fictive basée sur Rio de Janeiro).

Le jeu traitera apparemment d’un protagoniste jouable nommé Ricardo et jouera à travers leur histoire en tant que seigneur de la drogue en pleine ascension, fortement inspiré de la série Narcos de Netflix. Démarrage L’histoire sera racontée à travers des chapitres, en mettant l’accent sur les visuels des changements dans le temps au fur et à mesure que l’histoire progresse. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie estimée, le message indique que le plan est de ne publier le jeu que pour la prochaine génération.

Bien qu’il soit peu probable que l’ensemble du rapport soit vrai (même l’affiche dit que le statut pré-alpha du jeu signifie que les choses sont susceptibles de changer), cela ne veut pas dire que certains éléments sont impossibles. Une version de nouvelle génération uniquement semble certainement tout à fait plausible. Avant de devenir trop excité, cependant, le message a déjà été démystifié par Jason Schreier de Kotaku.

Une bonne règle de base est que si une fuite de jeu vidéo est une liste géante de points de balle incroyables, c’est un faux https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 juillet 2019

Une autre fuite de rumeur?

C’est certainement à prendre avec une grosse pincée de sel, mais selon une nouvelle fuite, Grand Theft Auto 6 reviendra à plusieurs emplacements préférés des fans précédents, s’inspirera de Red Dead Redemption 2 et ne sortira pas sur les consoles de génération actuelle . Eh bien, c’est selon une publication anonyme faite sur Pastebin, qui a depuis été supprimée (via Comic Book).

Selon l’article, GTA 6 permettra aux joueurs de voyager entre plusieurs grandes villes, dont Liberty City et Vice City. L’affiche prétend également que vous commencez comme un petit trafiquant de drogue avant de rejoindre un gang tristement célèbre et de le frapper avec les gros chiens.

De plus, la publication affirme que Rockstar attend de voir comment les consoles de nouvelle génération se vendent (PS5 et Xbox Two), car GTA 6 ne pourrait pas être publié sur PlayStation 4 ou Xbox One en raison de restrictions de mémoire. L’affiche anonyme a également affirmé que GTA 6 mettra en vedette les deux grandes villes ainsi qu’une vaste étendue d’autoroutes et une campagne semblable au comté de Blaine au milieu de tout cela.

Enfin, la publication affirme que, bien que le jeu se déroule dans une ère chronométrée, il y aura des flashbacks entre les missions et des dialogues d’étrangers de type Red Dead Redemption 2 qui implémentent le format de salutation / antagonisation.

Alors que les rumeurs de localisation semblent couler en abondance, le post anonyme Pastebin a été confirmé par un examen sur Glassdoor par un testeur QA de Rockstar Games, qui a depuis été supprimé (via Dexerto). En plus de lire Rockstar pour son resserrement institutionnalisé, la publication laisse un message cryptique qui voit la première lettre de chaque phrase énoncer “ GTA6LSVCLC ”. Cela peut indiquer les emplacements potentiels de Grand Theft Auto 6: Los Santos, Vice City et Liberty City.

Vous vous demandez à quoi ces emplacements ressembleraient ensemble comme une véritable carte? Le graphiste RealityDesign a publié une image de concept sur les forums GTA, montrant à quoi pourrait ressembler cette carte. Découvrez-le ci-dessous:

Crédit d’image: RealityDesign

Offres d’emploi

À ce stade, nous sommes probablement en train de serrer les bras, mais Rockstar a embauché pour une tonne de postes de programmation. Nous espérons qu’ils se préparent à démarrer le développement, mais c’est probablement une réflexion pleine d’espoir.

Le rapport Know sur Vice City

La rumeur la plus importante de Grand Theft Auto 6 est venue de la chaîne YouTube The Know. Il a déclaré qu’une source interne lui avait dit que GTA 6 arrive 2021-2022 et est développé sous le nom de code Project Americas.

La raison de ce nom de code est apparemment parce que les joueurs pourront voler entre les États-Unis et l’Amérique du Sud dans le jeu, bien que la majorité de l’action se déroule dans le premier. Ceci, en combinaison avec l’affirmation de la source selon laquelle le jeu se déroulera en grande partie dans Vice City (la version Rockstar de Miami) suggère qu’il pourrait y avoir un accent sur la drogue, qui s’appuierait sur la popularité de spectacles et de films comme Narcos et Tom Cruise’s Made in Amérique. Surtout si Rockstar conserve ce réglage des années 80.

Sans aucun commentaire de Rockstar, ces rumeurs ne sont rien de plus que des rumeurs. Mais ils posent une proposition intéressante qui saisirait la tendresse particulière que beaucoup de fans de la série ont pour Vice City.

GTA 6 arrive définitivement et il y a des idées

Ce que nous savons de GTA 6, c’est que des idées sont lancées pour le développement, même si ce n’est que dans les premiers stades. Le président de Rockstar, Leslie Benzies, a dévoilé le jeu dans une interview en 2013 avec le magazine Develop.

“Nous ne savons pas ce que sera GTA 6, mais nous avons quelques idées”, a déclaré Benzies dans l’interview.

D’accord, ce n’est donc pas grand-chose, mais c’est certainement un extrait d’informations solides provenant directement de la source.

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Benzies a ensuite parlé du type d’idées qui font circuler les jus créatifs chez Rockstar.

“Nous avons environ 45 ans d’idées que nous voulons faire”, a-t-il ajouté. “Nous choisirons les bons.”

«Cela vient d’abord de l’idée. Où cela va-t-il être mis est la première question. Cela définit alors les missions; vous faites des choses différentes à LA qu’à New York ou Miami.

“La carte et l’histoire sont élaborées ensemble, et l’histoire est un flux de base de la façon dont cela fonctionne afin que vous puissiez superposer la mission.”

Nous sommes simplement heureux que Rockstar ait tant d’idées pour ce qu’elle veut faire avec GTA 6. Nous espérons simplement que cela les trie dans une sorte de système organisé et nous amène ce jeu avec netteté.

Carte GTA 6: où sera installé GTA 6?

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de rapport concret, chaque morceau en ligne et morceau de potins juteux indique que la carte de GTA 6 est absolument massive.

Nous ne parlons même pas de la taille d’une ville, nous parlons potentiellement de l’ensemble des États-Unis.

Certaines rumeurs suggèrent que GTA 6 pourrait finir par couvrir l’ensemble des États-Unis, avec une sorte de système de téléportation qui réduit le temps de trajet entre les villes.

Il y a même des rumeurs incroyablement excitantes selon lesquelles Rockstar Games pourrait avoir un thème des années 70 dans sa manche, alors cassez ces vieux cloches et ces boules disco.

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Mais il y a aussi une autre rumeur qui prend de l’ampleur, ce qui rapprocherait GTA 6 de la maison britannique de Rockstar Games – un cadre londonien.

Les rapports ont en fait commencé par un commentaire du co-fondateur de Rockstar Games, Dan Houser:

“Pour le moment, on a l’impression que l’ADN de GTA est contemporain, américain, anglophone, parce que c’est ce que cela a été … Mais cela ne le limite pas nécessairement à ceux-là, c’est juste ce que nous avons fait jusque là.”

Des sources de Rockstar Games suggèrent que Londres est le seul endroit non américain à être chuchoté comme un paramètre potentiel de GTA.

Pour notre argent, nous pensons qu’un retour à Vice City est sur les cartes, ce qui serait lié aux rumeurs mentionnées ci-dessus. Un récent rapport de The Know suggère qu’un retour à Vice City dans les années 80 est en cours et que les joueurs exploreront l’augmentation de la drogue à l’époque à travers les missions. Dans ce jeu qui fait l’objet de rumeurs, les joueurs se déplaceront entre Vice City et l’Amérique du Sud, ce qui créerait un type de carte très intéressant et entièrement nouveau.

La trilogie GTA 3 s’est déroulée sur trois sites, Liberty City, Vice City et San Andreas. Cela reflétait le jeu original de Grand Theft Auto, qui était également installé sur les trois mêmes emplacements.

Les jeux les plus récents de Grand Theft Auto, GTA 4 et GTA 5, ont jusqu’à présent été définis respectivement à Liberty City et San Andreas, ce qui signifie que Vice City est le seul endroit à être exploré par les jeux récents.

La seule question maintenant est de savoir si Rockstar sera tenté de compléter le set.

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Rumeurs GTA 6

Une protagoniste féminine

Interrogé sur une protagoniste féminine de GTA 5, au lieu de trois héros masculins (ou anti-héros), le cofondateur et scénariste principal de Rockstar, Dan Houser, a déclaré dans une interview à The Guardian en 2013 qu’un rôle féminin n’était pas vraiment sur la table, mais pas intentionnellement.

“Nous n’y avons pas vraiment pensé cette fois”, a déclaré Houser. “Cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas ou nous ne le ferions pas. Ce jeu de caractères est exactement ce qui nous est venu: ce n’était pas “nous avons X et Y donc nous avons besoin de Z”. Nous n’essayions pas de le faire à partir d’une liste de contrôle – je ne pense pas que cela vous donnera jamais quelque chose de crédible ou engageant. “

«À l’avenir, pourrions-nous faire un match avec une femme? Bien sûr. Nous n’avons tout simplement pas encore trouvé le bon jeu pour cela, mais c’est l’une des choses auxquelles nous pensons toujours. »

“Cela ne semblait pas naturel pour ce jeu mais certainement pour le bon jeu à l’avenir – avec les bons thèmes, cela pourrait être fantastique. Mais pour GTA 5, c’est la chose organique qui est apparue, ce sont les personnages qui afficheraient les thèmes auxquels nous voulions penser. »

Probabilité: Fort. Les fans réclament depuis longtemps un héros féminin dans un jeu Grand Theft Auto, et ce serait un merveilleux changement de toutes les prostituées assassinées.

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Eva Mendez et Ryan Gosling

Les rumeurs d’une protagoniste féminine sont super excitantes, mais il y en a plus.

Apparemment, Eva Mendez est en tête de liste de Rockstar pour avoir joué ledit héros.

Mais encore une fois, il y a plus. Il y a aussi un rôle masculin dans la liste et ce n’est autre que le batteur cardiaque mondial Ryan Gosling, qui se trouve être son mari dans la vraie vie.

Probabilité: Discutable. GTA est une franchise de jeu majeure qui est incroyablement célèbre, en particulier en dehors de l’industrie du jeu, il est donc possible que de grands noms puissent être impliqués, mais nous ne sommes pas convaincus.

Prise en charge complète de la réalité virtuelle

Une autre rumeur sur GTA 6 concerne la réalité virtuelle et selon les rumeurs en ligne, vous pourrez peut-être jouer l’intégralité de GTA 6 en VR.

Des casques spécifiques n’ont pas été mentionnés, mais comme il ne s’agit probablement que d’une rumeur, cela ne nous dérange pas.

Probabilité: Discutable. GTA 6 pourrait avoir une expérience VR attachée, mais jouer à l’ensemble du jeu en réalité virtuelle serait fou.

À moins que nous n’ayons vu d’énormes sauts dans la réalité virtuelle dans les années entre maintenant et la date de sortie de GTA 6, jouer à un jeu GTA en VR se révélerait être un test pour la plupart des estomacs.

Rapide, bourré d’action et joué dans de longues sessions, un VR GTA (dans sa forme actuelle au moins) ne fonctionnerait pas.

Grand Theft Auto (Crédit image: Rockstar Games)

Voyage dans le temps ou une autre touche futuriste

Avec les murmures d’une carte sérieusement grande pour GTA 6, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le voyage dans le temps est une partie importante du jeu.

Oui, vraiment.

Ce n’est pas de Saints Row dont nous parlons, mais apparemment il peut y avoir une touche futuriste à GTA 6.

Selon un rapport de ChristianToday – vraiment – le jeu donnera aux joueurs “le goût du voyage dans le temps” où “la téléportation [is] possible en une fraction de seconde ».

Probabilité: Complètement ridicule. Il y a des missions secondaires hilarantes dans les jeux GTA, mais avoir du temps à voyager en tant que mécanicien de jeu principal n’est tout simplement pas dans l’ADN de Rockstar.

De plus, ChristianToday n’a pas de captures d’écran, de sources ou de tout type de preuve, nous sommes donc certainement sceptiques.

Jouer en tant que flic ou criminel

Un autre potentiel pour l’histoire de GTA 6 est que vous avez la décision de jouer en tant que flic ou criminel. Ou du moins, si GTA 6 adopte la fonction de protagoniste multiple de GTA 5, l’un des personnages que vous incarnez pourrait être un officier de police.

Probabilité: Fort. Nous pourrions totalement voir cela fonctionner, en particulier avec le chaos potentiel qui pourrait s’ensuivre si vous jouez un personnage de style Trevor la moitié du temps et un flic l’autre.

(Crédits image: Rockstar Games)