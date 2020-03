Nouvelles fonctionnalités CarPlay et Apple Maps en route – .

Une analyse précoce du code iOS 14 a identifié une tonne de nouvelles liées à la feuille de route matérielle et logicielle d’Apple pour le reste de cette année.

Et les fuites, qui ont déjà tout inclus, d’une nouvelle fonctionnalité Apple Watch potentiellement vitale à un nouveau modèle d’iPhone 9, continuent de se produire.

Le blog technologique . a poursuivi son examen d’une première version d’iOS 14 et a trouvé encore plus de nouvelles fonctionnalités sur le chemin liées à CarPlay ainsi qu’à Apple Maps.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Comme nous l’avons noté dans un certain nombre de messages précédents, les fuites d’iOS 14 ont révélé un grand nombre de premières informations sur la feuille de route des produits et logiciels d’Apple pour le reste de 2020. Tout, d’un nouveau modèle d’iPhone 9 à diverses améliorations HomeKit, nouvel iOS gestes, et une nouvelle fonctionnalité Apple Watch potentiellement vitale qui mesure les niveaux d’oxygène dans le sang ont tous été découverts grâce à l’analyse d’une première version iOS 14 de blogs comme ..

Et les fuites iOS 14 continuent à arriver, avec une analyse supplémentaire du code source révélant d’autres offres de logiciels qu’Apple a apparemment prévu, y compris des ajouts CarPlay ainsi qu’au moins une nouvelle fonctionnalité clé impliquant Apple Maps.

Toujours selon 9to5, il semble que les utilisateurs de la plate-forme CarPlay d’Apple pourront bientôt pour la première fois définir des fonds d’écran personnalisés. Sur le plan Maps, le code iOS 14 révèle qu’Apple prévoit d’intégrer plus étroitement les détails sur les Apple Stores dans l’application de cartographie – ce qui signifie, par exemple, que la recherche de votre magasin local finira par afficher des détails tels que la disponibilité actuelle des réparations. si vous avez besoin d’une partie de votre matériel Apple réparé.

Cela contraste avec le cliché rapide plus simple des détails que vous obtenez sur les magasins lorsque vous en recherchez un dans Maps aujourd’hui, qui vous montrera des données de base comme l’adresse et le numéro de téléphone du magasin.

Dans ce sens, les clients Apple peuvent trouver un autre aspect de cette solution particulièrement utile – vous pourrez également voir à quel point le personnel de Genius Bar est disponible (ou sauvegardé) dans chaque Apple Store à partir de Maps. Le niveau de détail granulaire ici comprendra la possibilité d’utiliser Maps pour voir si votre magasin local peut vous faire entrer et sortir le même jour pour des choses comme les réparations de la batterie et de l’écran. De plus, vous pourrez vérifier et voir si votre magasin propose des crédits pour les appareils que vous échangez, et si votre magasin a des sièges pour les couples, entre autres détails.

Comme nous l’avons noté dans notre couverture précédente, entre-temps, d’autres détails qui ont été révélés en regardant sous le capot d’iOS 14 ont inclus l’existence d’un modèle iPhone 9 Plus plus grand. L’attente est que le nom de ce combiné plus grand portera «Plus» dans la marque, et qu’il fonctionnera sur la puce A13 Bionic – le même que celui utilisé sur l’iPhone 11 et 11 Pro.

Source de l’image: Mary Altaffer / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.