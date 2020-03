nouvelles importantes pour ceux qui ont un de ces smartphones (liste)

Le nouveau EMUI 10 pour les appareils Huawei et Honor, il comprend toute une série de nouvelles importantes tourner maintenant à l’attention d’un spécial liste de smartphone chanceux. Ceux qui ont choisi l’une de ces plateformes profitent de l’arrivée de fonctionnalités exclusives annoncées et bientôt accessibles à tous dès la mi-année.

Le match du nouveau Mise à jour il se joue non seulement au niveau des changements stylistiques dus à la nouvelle interface graphique mais aussi aux options logicielles qui enrichissent l’expérience utilisateur avec les appareils. Les principaux changements convergent vers les optimisations du secteur Galerie de photos et préoccupent parallèlement la gestion des geste et l’utilisation d’un nouveau mode optimisé pour gérer les applications en mode Multiscreen.

Les temps de sont inconnus libération d’un système qui est classé comme plus stable, moderne et intuitif. Cela prendra peut-être plus de quelques mois. En attendant, découvrons ce qui cuit.

EMUI 10 pour smartphones Honor et Huawei: les dernières mises à jour

De nombreuses informations ont déjà été fournies par la société chinoise, désormais engagée dans de petits et grands changements dans la sphère de développement de son écosystème mobile. La croyance commune est que la version EMUI 10.1 peut venir en combinaison avec la sortie du Huawei P40 annoncée avec 5 caméras, une nouvelle batterie plus grande et la prise en charge de l’Internet 5G.

En Italie, il y a de grandes attentes pour les nouvelles du monde Huawei avec la société qui a déjà fourni pour communiquer la liste des appareils compatibles avec la prochaine mise à jour majeure:

Huawei Mate 30 / Mate 30 5G / Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G / Mate 30 RS Porsche Design

Honor 9X / 9X Pro

Huawei P30 / P30 Pro

Huawei Mate 10

Honor V10

Comme toujoursinstallation passe pour l’utilisation de l’application Hicare accessible depuis la section Mises à jour> Téléchargement des Paramètres du téléphone. Nous reviendrons sur le sujet en fournissant plus de détails sur déploiement.