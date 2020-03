nouvelles offres téléphoniques à des prix mensuels super bas

Un grand nombre de consommateurs continuent de rechercheroffre téléphonique parfait pour le premier smartphone et ces dernières semaines pour attirer l’attention de beaucoup sont les dernières offres téléphoniques enregistrées Tiscali. L’opérateur de téléphonie virtuelle propose une série de tarifs différent dans le but de satisfaire tout besoin et d’élargir sa clientèle.

Offres téléphoniques Tiscali: voici les plus activées

Tiscali Mobile commence sa série d’offres téléphoniques en proposant un forfait de base Smart 4G avec laquelle il propose à ses clients:

60 minutes pour les appels vers n’importe quel numéro;

10 SMS;

1 Go de trafic de données 4G pour surfer sur le net.

Le tarif téléphonique qui vient d’être décrit ne coûte que 2,99 euros par mois. Il n’y a pas de frais d’activation, mais les nouveaux clients doivent supporter un coût initial pour la nouvelle carte téléphonique de 10,00 Euros.

Pour ceux intéressés par un taux plus élevé, ils peuvent considérer l’offre nommée Tiscali Smart 30 avec lequel il propose:

Appels illimités vers tous les numéros nationaux;

100 SMS;

30 Go de connexion de données pour surfer sur Internet à une vitesse de connexion 4G maximale.

Dans ce cas, les frais mensuels à engager sont égaux à 7,99 euros et, comme l’offre téléphonique précédente, il n’y a pas de frais d’activation, mais uniquement celui de la carte d’appel égal à 10,00 euros. Les consommateurs qui ont besoin d’un tarif encore plus élevé peuvent évaluer l’offre nommée Tiscali Smart 60 avec lequel l’opérateur téléphonique propose les contenus suivants:

Appels illimités vers tous les numéros mobiles et fixes nationaux;

300 SMS à tous;

60 Go de trafic de données 4G.

L ‘opérateur téléphonique virtuel offre l’offre à un prix mensuel de 11,99 euros sans frais d’activation. Encore une fois, il est nécessaire de supporter le coût d’un carte téléphonique égal à 10,00 Euros.