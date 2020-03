NRL 2020: diffusez en direct la saison de Rugby League de cette année en ligne depuis n’importe où

La saison 2020 de la LNR débutera ce jeudi 12 mars et elle s’annonce comme une autre année de craquement.

Les coéquipiers vainqueurs consécutifs des Sydney Roosters seront l’équipe à battre cette année, et les joueurs ont fait savoir qu’ils avaient faim d’une autre victoire de championnat – bien que la route vers la Grande Finale sera probablement un défi différent de celui du deux ans auparavant.

Bien qu’ils aient James Tedesco comme homme du moment, les fans seront impatients de voir comment les Roosters se comporteront après le départ à la retraite de leur arrière vedette Cooper Cronk et la perte du centre Latrell Mitchell aux Rabbitohs.

Leurs rivaux se battront pour empêcher les Roosters de remporter une troisième victoire consécutive, mais s’ils sont capables de repousser leurs adversaires, ils seront la première équipe à remporter trois titres consécutifs depuis les Parramatta Eels au début. Années 80.

Il y a deux façons de regarder la LNR cette saison – sur la télévision gratuite, le Nine Network diffusera une sélection de matchs des 25 premiers tours et a les droits exclusifs de la Grande Finale en direct – bien que l’inconvénient soit vous ” ll faudra passer des pauses publicitaires.

Si vous voulez regarder plus d’action, ou si vous cherchez à diffuser en direct de n’importe où dans le monde, vous pouvez vous tourner vers Foxtel, Watch NRL ou Kayo Sports.

Comment regarder la saison NRL 2020 en direct en ligne

Un abonnement Foxtel peut être une option coûteuse si vous souhaitez simplement regarder le sport, car il n’est pas fourni en standard dans le package de base. Si vous ne pouvez pas justifier le coût de Foxtel pour obtenir votre correctif NRL, Kayo Sports est une option plus abordable.

Kayo est un service de streaming axé sur le sport, et pour seulement 25 $ AU par mois, vous aurez accès à plus de 50 sports en direct et à la demande, que vous pouvez diffuser sur jusqu’à deux écrans simultanément. Un essai gratuit de 14 jours vous est proposé pour tester le service, et si vous trouvez que ce n’est pas pour vous, vous êtes libre d’annuler à tout moment car il n’y a pas de contrat de verrouillage.

Ni Foxtel ni Kayo ne diffuseront la grande finale de la LNR en direct, car Nine Network a les droits de diffusion officiels. Contrairement à Nine Network, vous pourrez regarder chaque match de chaque manche et les séries finales en direct et sans publicité.

La Grande Finale sera disponible sur Kayo via une diffusion différée, et il y a beaucoup de fonctionnalités sur Kayo pour compenser la perte. Il y a SplitView, qui vous offre jusqu’à quatre flux en même temps sur les appareils sélectionnés, et un mode No Spoilers, pour masquer les statistiques des jeux que vous n’avez pas vus.

Kayo vous donne également accès à un certain nombre de spectacles NRL, tels que Sunday Night avec Matty Johns, NRL 360 et plus.

Forfait Kayo Sports Basic | Essai gratuit de 14 jours, puis 25 $ AU par mois

Ce Kayo de base vous donne accès à plus de 50 sports, prêts à être diffusés en direct ou à regarder à la demande. Vous pourrez diffuser sur deux appareils en même temps, et si vous changez d’avis sur le service, vous êtes libre d’annuler à tout moment car il n’y a pas de contrat de verrouillage.

Forfait Kayo Sports Premium | Essai gratuit de 14 jours, puis 35 $ AU par mois

S’il y a beaucoup de fans de sport dans la maison, le forfait premium de Kayo pourrait être pour vous. Pour 35 AU $ par mois, vous pourrez diffuser tous les sports disponibles sur un maximum de trois appareils. Ce forfait comprend également un essai gratuit de 14 jours, et vous êtes libre d’annuler à tout moment.

Comment regarder la saison NRL 2020 de l’étranger

Si vous êtes à l’étranger pendant cette saison de la LNR, ou même une partie de celle-ci, vous pouvez suivre toute l’action sur un abonnement Watch NRL. Ce service de streaming propose chaque match, y compris la Grande Finale, en direct et à la demande. Bien que vous puissiez vous y inscrire de n’importe où, vous ne pouvez diffuser le contenu qu’en dehors de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique.

Regarder NRL | 39 $ AU par mois

Si vous êtes un Australien vivant à l’étranger ou si vous voyagez à l’étranger à tout moment au cours de cette saison de la LNR, vous pouvez toujours regarder chaque match en direct et sur demande via l’application Watch NRL, y compris la Grande Finale. Il existe quelques options d’abonnement disponibles, qui commencent à 20 $ AU pour un abonnement hebdomadaire, 39 $ AU si vous payez par mois ou 199 $ AU si vous optez pour un abonnement annuel.