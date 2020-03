NT Mobile a introduit de nouvelles options supplémentaires

L’opérateur virtuel NT Mobile l’offre Valentine, dédiée à la Saint Valentin et récemment prolongée jusqu’au 29 février 2020, vient de se clôturer.

Mais maintenant, il a mis à disposition certains nouvelles options supplémentaires et plusieurs modules complémentaires pour les minutes, le SMS et le trafic de données, laissant les offres Small, Unlimited et Infinite disponibles. Découvrons tous les détails ensemble.

NT Mobile a lancé de nouvelles options supplémentaires

Comme prévu précédemment, Les offres petites et illimitées restent actives. La première offre des minutes illimitées à tous les numéros NT Mobile, 50 minutes à tous les numéros fixes et mobiles nationaux et 1 Go de trafic Internet au prix de 1,99 euros par mois. La deuxième offre, Unlimited, comprend à la place des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux mobiles et fixes, des SMS illimités vers tous les numéros nationaux et 50 Go de trafic Internet à 7,99 euros par mois.

En plus de ces deux offres, l’opérateur a récemment a rendu l’offre SIM uniquement disponible qui fournit minutes illimitées vers les numéros d’opérateurs et tarif selon consommation selon ce qui est établi par le plan de base de l’opérateur. Dans ce cas, le SMS et le trafic de données ne seront pas inclus dans le forfait. Le client devra payer des frais d’activation de 9,99 euros par mois avec la livraison gratuite de la carte SIM. Le plan de base prévoit des appels de 3 cents la minute vers NT Mobile et de 5 cents vers les autres opérateurs. Les frais de connexion sont de 15 centimes d’euro, les SMS sont facturés à 5 centimes chacun tandis que le trafic de données est de 1 centime par Mo utilisé.

Alternativement, le client peut décider de puis remplacez le plan de base avec le tarif standard qui, à un coût de 5 euros par an, fournit des appels illimités vers tous les numéros nationaux à 3 centimes d’euro par minute sans frais de connexion, SMS à 5 centimes d’euro et trafic de données à 1 centime d’euro chacun Mo utilisé.

Modules complémentaires ajoutés par NT Mobile

Les modules complémentaires ajoutés concernent le trafic voix, SMS et données. En référence au trafic vocal ont été ajoutés Voice Up 50 et Voice Up 100 qui offrent respectivement 50 et 100 minutes au prix de 1 et 2 euros par mois de plus. Les modules complémentaires qui concernent les SMS sont SMS Up 20 et SMS Up 40 qui fournissent respectivement 20 et 40 SMS au prix de 1 et 2 euros de plus par mois.

Pour le trafic de données, un peu plus d’options ont été ajoutées par rapport à la voix et aux SMS. On trouve en fait le Data Up 1, Data Up 2, Data Up 3, Data Up 4 et Data Up 5. Comme vous l’avez peut-être deviné, ils prévoient d’ajouter 1, 2, 3, 4 et 5 Go de trafic Internet à votre offre de base au prix respectivement de 1, 1,80, 2,70, 3,60 et 4 euros par mois de plus. Une fois le seuil mensuel de trafic de données dépassé, la navigation sera bloquée jusqu’au prochain renouvellement. Pour toutes autres informations, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.