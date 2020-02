NTT DoCoMo ne sera pas dans le MWC; TCL réduit sa participation

NTT DoCoMo – le plus grand opérateur de télécommunications du Japon – et TCL – le fabricant derrière des marques telles que BlackBerry ou Alcatel – ont décidé modifier votre participation au Mobile World Congress en raison de l’épidémie de coronavirus originaire de la ville de Wuhan.

Le constructeur chinois oui sera présent à la foire mais annule la conférence de presse avant le MWC, initialement prévu pour le 22 février. “Compte tenu de la récente inquiétude internationale due à la propagation du virus 2019-nCoV, et dans le but d’offrir la plus grande prévention à notre personnel, à nos clients, à la presse et à d’autres invités, TCL Communication a décidé d’annuler sa conférence de presse internationale au MWC 2020, qui était prévue pour le 22 février 2020. Cette décision n’affecte aucune autre activité MWC 2020 prévue par la société et TCL continuera de présenter ses nouveaux appareils mobiles sur son stand de la Fira Gran Via – Hall 3, Stand 3D11 – du 24 au 27 février, comme prévu “, a déclaré TCL dans un communiqué envoyé à Hypertext.

L’opérateur japonais NTT DoCoMo, quant à lui, a traité la situation plus sévèrement que TCL et, comme des sociétés comme LG, Sony ou Ericsson, il a complètement annulé sa participation au salon. Jusqu’à présent, aucun opérateur de télécommunications n’avait adopté une mesure similaire.

La CMM continue, malgré les annonces récentes

Malgré les mouvements annoncés par Des partenaires de poids comme Sony, Ericsson ou LG, la GSMA veille à ce que le Mobile World Congress 2020 se poursuive comme prévu. Dans un communiqué adressé aux personnes présentes à la foire le week-end dernier, l’organisation a annoncé une batterie de mesures préventives avec lesquelles elle espère minimiser les risques de contagion.

Tous les visiteurs de la province de Hubai (Chine) ne pourront pas accéder au Mobile World Congress ou aux événements satellites (comme les quatre ans à partir de maintenant).

Tous les visiteurs qui sont récemment allés en Chine doivent prouver qu’ils ont été hors du pays pendant au moins 14 jours avant l’événement, soit par le biais du cachet du passeport, soit par le biais des certificats sanitaires.

Des systèmes de surveillance de la température seront installés sur le salon, détectant ainsi les visiteurs qui souffrent de fièvre.

Les participants devront certifier qu’ils n’ont été en contact avec aucun infecté.

