Nu sur Facebook: devraient-ils être autorisés?

Actuellement, le réseau social mène une campagne continue contre les discours de haine, le terrorisme, la désinformation et les abus. Votre plateforme, en raison des lacunes en matière de surveillance et de la large portée, est devenu un berceau dans lequel tous ces problèmes se sont développés.

Maintenant, le réseau social maintient une croisade constante pour les éliminer de sa plate-forme. Cependant, ce n’est pas le seul point auquel Facebook a imposé des restrictions.

Depuis sa naissance en tant que réseau social, Facebook a traité toute apparence de parties génitales comme un nu qui doit être retiré. Cependant, la réalité est qu’il y a des nuances et que, pour donner à cette zone le traitement dont elle a besoin, il est nécessaire de jeter un regard beaucoup plus profond sur son contenu, non seulement visuel mais idéologique.

Art, activisme, expression de soi ou simple érotisme?

Le corps nu est resté un tabou dans la société depuis des centaines d’années. Comme un modèle qui se répète encore et encore, ce que la société censure a été apporté aux espaces de discussion publics par des moyens alternatifs tels que l’art et l’activisme social.

Tout comme avant que les peintres qui dépeignaient le corps humain sans cruauté soient censurés et critiqués, de nombreux photographes et artistes qui apportent ce concept au présent le sont aussi. Ceci, sous la croyance erronée que tout nu est fait dans un seul but érotique.

S’il est clair qu’un tel contenu ne devrait pas être mis à la disposition du public dans un réseau social, la vérité est que tous les nus ne devraient pas entrer dans ce veto. Plusieurs fois, le simple fait de montrer le corps nu cela peut être une déclaration idéologique ou un signe de célébration, comme lorsqu’une femme télécharge une photo de l’allaitement de son nouveau-né.

Facebook a évolué

Il y a deux ans, l’exemple susmentionné aurait été supprimé de la plateforme pour contenir du contenu inapproprié. Cependant, l’entreprise a maintenant commencé à accorder beaucoup plus d’attention à la région, à embaucher plus de personnel dédié à l’examen de ces cas et, à son tour, former l’IA pour que vous puissiez effectuer des détections et déménagements par vous-même.

Désormais, aussi bien sur Facebook que sur son réseau social subordonné Instagram, ce type de contenu aux nus, mais qui a été approuvé par la plateforme, peut apparaître. Cependant, sa première présentation se fait à travers un écran qui indique les caractéristiques possibles du contenu, ainsi, l’utilisateur a le pouvoir de décider de le voir ou non.

Il y a encore des problèmes

HBO

Malgré ces avancées, de nombreux artistes et militants ont été affectés par les politiques de l’entreprise. Contrairement aux autres éléments avec lesquels la page se débat, les nus sont relativement faciles à identifier.

Ainsi, les algorithmes de celui-ci ils sont beaucoup plus efficaces pour les détecter et les éliminer en faisant de même avec d’autres problèmes tels que les messages de haine ou les campagnes de désinformation. C’est à cause de cet absolutisme apparent qu’il y a vis-à-vis du corps nu que, bien des fois, des personnes sans mauvaises intentions se retrouvent avec leurs comptes suspendus et leurs contenus téléchargés sur le réseau.

Ce fut le cas de Dawn Robertson, une artiste qui a lancé une campagne pour autonomiser les femmes en 2018 en relation avec la montée et la montée du mouvement MeToo.

Ses publications contenaient plusieurs femmes nues couvertes uniquement de manière stratégique dans certains domaines. Ces messages non seulement Ils ont reçu beaucoup de commentaires négatifs de la communauté Facebook, mais a réussi à faire suspendre Robertson de son compte. Tout cela, alors qu’en fait la fin de la photographie n’était pas le nu lui-même mais le message qui lui était envoyé.

Rien n’est écrit dans la pierre

Comme cela s’est produit dans le cas précédent, cela s’est produit avec divers utilisateurs de Facebook et d’Instagram. Souvent, cela signifie que les gens perdent leur public et leur entreprise. De plus, dans le cas où la personne affectée était une sexologue ou une thérapeute de crise, par exemple, elle a également obligé ses abonnés à sortir d’une ligne de communication vitale pour recevoir du soutien.

Bien que l’entreprise ait commencé à apporter des changements, la vérité est qu’elle a encore beaucoup de temps pour affiner ses politiques. Heureusement, ils se sont montrés disposés à le faire si nécessaire en déclarant qu ‘”aucune politique n’est gravée dans le marbre” et que Il peut toujours être sujet à changement.

Cependant, une partie du véritable obstacle ici ne sera pas la modification elle-même, mais les paramètres utilisés pour la réaliser. Depuis, déterminer la ligne qui sépare une photographie artistique d’un érotique, par exemple, reste une tâche ardue, qui nécessite une analyse individuelle, plus qu’un examen basé sur des normes préétablies.

Cet article a été initialement publié dans Tekcrispy

👇 Plus en hypertexte