Nubia Play 5G est un affichage officiel de 144 Hz et un SoC Snapdragon 765G

Nubia a enfin officiellement présenté le tout nouveau Nubia Play 5G en Chine. Le smartphone appartient au milieu de gamme mais s’adresse à une cible de jeunes joueurs qui ne veulent pas renoncer à jouer sur mobile. En fait, l’appareil peut se vanter quelques solutions empruntées au “cousin” RedMagic 5G, actuellement le roi des smartphones de jeu.

Le Nubia Play 5G confirme presque toutes les rumeurs divulguées au cours des semaines. En fait, l’appareil peut se vanter Écran AMOLED de 6,65 pouces avec résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. la le taux d’échantillonnage tactile est à 240 Hz, comme pour le RedMagic 5G, et il n’y a également aucun type d’encoche pour ruiner l’écran, confirmant la forte orientation de jeu de l’appareil.

Nubia Play 5G est le nouveau smartphone de jeu de la marque

Le SoC choisi pour le smartphone est le Qualcomm Snapdragon 765G accompagné du GPU Adreno 620 GPU. Quant aux souvenirs on trouve plutôt Mémoire RAM LPDDR4X et stockage interne UFS 2.1. Les combinaisons de mémoire disponibles sont au nombre de trois: 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go.

Le dos est caractérisé par un couvercle en verre avec un effet dégradé qui forme un motif en “X” sur lequel se détachent l’écriture 5G et le nouveau logo Nubia. Le secteur photographique est composé de quatre optiques, dont le principal est un Sony IMX582 48MP. Cela s’accompagne d’un objectif ultra large 8MP, d’une macro caméra 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale est à la place 16MP.

Compte tenu de la nature du jeu, les deux dorsales seront entièrement personnalisables, comme prévu il y a quelques jours. De plus, le système de dissipation combine un certain nombre d’éléments tels que refroidissement liquide et feuilles de graphite pour maintenir les températures basses. Côté logiciel, vous pouvez trouver la Nubia UI 8.0 basée sur Android 10 et une Batterie de 5100 mAh avec prise en charge rapide de 30 W. Pour le moment nous ne connaissons pas la disponibilité dans notre pays, mais nous aurons plus de détails dans les prochains groupes.