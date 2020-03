Nubia Red Magic 5G, caractéristiques du premier mobile avec ventilateur

Avec le renouvellement des fonctionnalités qui frappent à la porte, les fabricants de smartphones de jeu réguliers ont frappé avec les mises à jour les plus évidentes de leurs derniers mobiles de jeu. Ce n’est pas le cas pour la Nubie, qui essaie toujours d’aller au-delà de ses rivaux en incluant des pièces mobiles dans ce Nubia Red Magic 5G.

Et nous ne parlons pas d’un écran qui se plie, mais d’un ventilateur interne saisissant, que nous voyons pour la première fois sur un smartphone. Cela s’ajoute au reste des paris qui sont déjà obligatoires pour le reste des alternatives: processeur à jour, écran avec un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz ou chargement et mémoire ultra-rapides.

Nubia Red Magic 5G, évolue au-delà des spécifications techniques

Que la Nubie a décidé incorporer un ventilateur sur le mobile lui-même, c’est le signe qu’il y a de la place pour évoluer dans la niche de ceux qui recherchent le plus de performances. Les mobiles génèrent de la chaleur en jouant, et le constructeur chinois monte en niveau, sur les systèmes de refroidissement liquide déjà plus que prolongés.

Ce nouvel outil permettra au système de définir des fréquences de fonctionnement CPU et GPU plus élevées de manière plus soutenue dans le temps, en évitant que le chauffage ne soit perceptible entre nos mains. avec jusqu’à 15 000 tours par minute, 250 par seconde.

Nubie évite ainsi de devoir apporter des solutions externes comme les ventilateurs déjà proposés par plusieurs constructeurs – comme ceux de la filiale Xiaomi dans son récent Black Shark 3 -, étant beaucoup plus efficaces, bien que plusieurs détails les concernant restent à justifier: le bruit généré, la vulnérabilité aux liquides et l’impact possible sur la batterie.

Sinon, Nubia possède le processeur Qualcomm le plus récent et le plus puissant, le Snapdragon 865, ainsi que le Modem 5G désormais obligatoire avec ce silicium Snapdragon X55, qui offre la connectivité NSA et SA 5G.

Ceci est complété par les dernières normes de mémoire disponibles. Jusqu’à 16 Go de RAM nouvelle génération, LPDDR5, avec jusqu’à 256 Go de mémoire interne UFS 3.0.

Quant à l’écran, il dispose d’un panneau OLED de 6,6 pouces, avec la possibilité de mettre à jour jusqu’à 144 fois par seconde, 20% au-dessus même des alternatives de Razer ou Black Shark. La sensibilité au toucher augmente également, avec un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 300 Hz.

Nubie

Le Red Magic 5G a trois caméras sur le dos, toutes signées par Sony, dont le capteur principal est disponible en 64 MP.

Il intègre également un Batterie de 4500 mAh, ce qui serait généreux sur un téléphone portable standard mais semble un peu rare sur un appareil destiné aux jeux. La ventilation active peut doubler les points ici après avoir consommé une batterie supplémentaire et avoir pris un espace précieux supplémentaire. La Nubie élargit néanmoins les capacités de charge rapide, prenant en charge une charge allant jusqu’à 55 W avec la prise en charge de Power Delivery 3.0 pour compenser ce déficit prévisible.

Nubia Red Magic 5G: lancement, disponibilité et prix

Le Nubia Red Magic 5G a été officiellement présenté en streaming en Chine, donc sa date de sortie et son prix officiel en dehors du géant chinois sont encore inconnus. Nous mettrons à jour ce contenu dès que ces informations seront disponibles.

