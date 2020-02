Nubia Red Magic 5G, le prochain téléphone de jeu sera vraiment puissant!

Avec la propagation progressive du jeux mobiles, aussi le marché alimentaire smartphone “du jeu“S’agrandit et s’enrichit de nouveaux appareils qui, grâce à une série de fonctionnalités exclusives (et que, normalement, nous ne trouvons pas à bord de smartphones conçus pour une utilisation quotidienne simple), offrent aux utilisateurs une expérience de jeu sans précédent, à des performances maximales.

Un des smartphones plus puissants du marché actuel du téléphone de jeu est le Nubia Red Magic 3S. Cet appareil est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus avec GPU Adreno 640, accompagné de 12 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go. Avec un système de refroidissement sophistiqué, des déclencheurs personnalisables et un grand Batterie de 5000 mAh, Red Magic 3S propose une session de jeu longue et intense.

Nubia Red Magic 5G, encore plus puissant avec 16 Go de RAM et un système de charge rapide sophistiqué

Le successeur de Nubia Red Magic 3S, cependant, semble être encore plus puissant et a toutes les cartes pour être considéré comme le meilleur smartphone de jeu de l’année. Ni Fei, PDG de Nubia, a révélé quelques informations sur le prochain Red Magic. En plus de soutenir le 5G bimode, le smartphone aura un sécran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et soutiendra la charge rapide à 80 W.

Quant à cela, Ni Fei précise qu’il s’agit d’un “solution de recharge rapide refroidie par air“, Basé, par conséquent, sur le ventilateur de refroidissement dont le smartphone sera équipé. Ce système empêchera l’appareil de surchauffer pendant la charge, il garantira des temps de charge plus courts et moins de dissipation thermique pendant le cycle de charge. Tout cela devrait assurer une plus grande longévité de la batterie. En plus de cela, la prochaine Nubia Red Magic en aura un 16 Go de RAM et un secteur photographique composé d’un Capteur principal SONY IMX686 64 Go.