Nubia Red Magic 5G sera officiellement présenté au MWC 2020

Le MWC 2020 sera un événement qui se déroulera dans un climat très particulier. En effet, certaines entreprises comme LG et ZTE ont confirmé qu’ils ne participeront pas au salon à cause de la menace Coronavirus. Ce choix était nécessaire pour garantir la sécurité de ses employés.

Parmi les entreprises qui participeront, il y a la Nubie, qui a confirmé sa présence et aussi autre chose. En fait, la marque a commencé à distribuer les invitations pour assister au lancement du nouveau Red Magic 5G. Le smartphone de jeu sera donc présenté au MWC 2020 et sera très intéressant.

La Nubie a en effet voulu insérer une caractéristique unique en son genre qui fera du Red Magic 5G un haut de gamme absolu. Il s’agit panneau équipé d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de loin supérieur à tous les présentoirs actuellement en circulation. Comme si cela ne suffisait pas, l’appareil sera également caractérisé par la prise en charge de la charge sans fil 80 W.

Le président et co-fondateur de l’entreprise, M. Ni Fei, a confirmé la nouvelle directement sur ses réseaux sociaux. Le slogan utilisé pour lancer le Red Magic 5G confirme qu’il sera le “premier appareil au monde à proposer un écran 144Hz et 5G”. Bien qu’il s’agisse d’un slogan publicitaire, les nouvelles sont absolument vraies.

Pour le SoC, la Nubie a choisi de équiper le Qualcomm Snapdragon 865, une solution capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement et une résolution QHD + aussi élevés. Quant au volet téléphonique, nous attendons la présence du modem Snapdragon X55 envisager la compatibilité avec les réseaux 5G. La RAM sera certainement LPDDR5 mais pour le moment le montant n’est pas clair, nous attendons au moins 12 Go. Pour le moment, la date de lancement n’est pas claire, mais le MWC 2020 se tiendra du 24 au 27 février donc il ne reste plus qu’à attendre.