Nubia Z20, baisse de prix pour le smartphone avec deux écrans

En octobre dernier, La Nubie a surpris le marché en présentant le Z20. À première vue, le smartphone ne semble pas si différent des autres appareils mais c’est dès que vous l’allumez que vous êtes étonné. Juste en dessous du secteur photographique, en effet, le constructeur a décidé d’insérer un deuxième écran couleur entièrement fonctionnel. Ce choix vous permet de changer l’approche classique de l’utilisation d’un smartphone et d’introduire de nouvelles fonctionnalités qui seraient autrement impossibles.

L’appareil rappelle beaucoup l’idée que se faisait Yota pour le lancement de la ligne Yotaphone, mais dans ce cas, l’écran était à l’encre électronique avec toutes les limites de l’étui. Dans le cas de la Nubia Z20 le panneau secondaire est une couleur AMOLED et vous permet d’effectuer toutes les activités principales autorisées par le système d’exploitation.

Pour célébrer la nouvelle année, la Nubie a décidé de faire un cadeau à ses utilisateurs qui ont l’intention d’acheter l’appareil. En fait, vous pouvez acheter le Nubia Z20 au prix promotionnel de 499 euros au lieu de seulement 549 euros. la La coupe de 50 euros s’applique aux deux couleurs, noir et bleu, pour la seule coupure de mémoire disponible: 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Pour le moment, la promotion ne semble valable que pour les appareils achetés sur le site officiel accessible à cette adresse.

Rappelons que le Nubia Z20 peut être considéré comme un haut de gamme à tous égards également en raison des finitions haut de gamme. la l’écran principal est un AMOLED de 6,42 pouces avec une résolution FullHD + et totalement sans frontières de tous les côtés. Le panneau arrière mesure plutôt 5,1 pouces.

A l’intérieur il y a un espace SoC Qualcomm Snapdragon 855+ accompagné d’une batterie de 4000 mAh ce qui garantit une excellente autonomie. Le secteur photographique repose sur un triple appareil photo équipé d’un objectif principal 48mp accompagné d’un capteur grand angle et d’un téléobjectif.