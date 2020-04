NURVV Run est un capteur de suivi de course qui aide à prévenir les blessures et fonctionne avec Apple Watch

Vous vous souvenez de l’ancien capteur Nike + iPod que vous avez glissé dans vos baskets avant une course au milieu des années 2000? NURVV Run est comme ça, mais à l’ère de l’Apple Watch.

Le capteur de suivi de course moderne est beaucoup plus sophistiqué que la technologie des trackers de base. NURVV Run aide même à empêcher les blessures liées à la course de surentraînement.

Les semelles NURVV Run s’adaptent à vos chaussures de course existantes et chaque semelle se compose de 16 capteurs qui mesurent les données 1000 fois par seconde.

Ces capteurs sont utilisés pour mesurer plus de données que vous ne pouvez suivre avec une simple Apple Watch, notamment:

longueur de pas

coup de pied

pronation

équilibre

Combinée à la cadence, la longueur de pas est utilisée pour produire des mesures de rythme et de distance plus précises que lorsque vous courez sans NURVV Run.

NURVV Run, présenté plus tôt cette année, fonctionne également avec iPhone et Apple Watch. L’application traite les données des 32 capteurs pour fournir des conseils de coaching personnels. Cela inclut un score de durabilité en fonction de la charge d’entraînement et de la technique de course. L’application affichera également des objectifs réalisables en temps réel avec des conseils sur la façon d’atteindre ces objectifs.

L’application fonctionne avec les courses intérieures et extérieures à l’aide de l’iPhone et de l’Apple Watch, ou vous pouvez lancer le suivi des courses directement depuis chaque tracker pour les courses sans autre appareil.

NURVV Run fonctionne également avec Apple Health sur l’iPhone.

Une paire de trackers et de semelles se vend 299,95 $ avec quatre tailles disponibles sur Apple.com et plus disponibles sur NURVV.com.

En tant que coureur qui aime mélanger les données d’une technologie comme l’Apple Watch, NURVV Run ressemble à un produit à essayer absolument. Attendez-vous à un examen plus tard cet été une fois que nous aurons mis la main sur un.

