Nvida annule sa participation et la foire est dans l’air

Le MWC 2020 fait une autre victime. L’Américain Nvidia a rapporté que, de la même manière que le sud-coréen LG et le suédois Ericsson l’ont fait ces derniers jours, n’aura pas de présence à Barcelone cette année en raison du risque de coronavirus.

“Nous avons informé la GSMA, les organisateurs du MWC de Barcelone, que nous n’enverrons pas nos employés à l’événement de cette année”, a déclaré la firme. «Compte tenu des risques pour la santé publique liés au coronavirus, notre principale préoccupation est d’assurer la sécurité de nos collègues, partenaires et clients.»

Nvidia était l’un des partenaires de la société organisatrice –GSMA– du côté de l’intelligence artificielle, bien que sa présence sur le sol de la Fira allait être limitée.

Le MWC 2020, en attendant ce qui se passe cette semaine

Le plus grand événement technologique mobile au monde ouvre officiellement ses portes le 24 février prochain, bien que tout au long du week-end précédent, comme le veut la tradition, différentes marques fêteront leurs événements particuliers. Deux semaines avant que Barcelone ne devienne un foyer de visiteurs, les choses semblent de plus en plus dans l’air avant un éventuel effet de cascade parmi les entreprises présentes provoqué par les annulations des dernières heures.

La GSMA a statué ce samedi sur le absence d’Ericsson, l’une des technologies les plus importantes du salon, qui occupait le deuxième plus grand espace de celui-ci, juste derrière Huawei.

“La GSMA regrette de voir la décision d’Ericsson de ne pas participer au MWC Barcelona cette année, car ils sont un acteur important dans notre écosystème”, ont-ils déclaré de l’organisation. “L’annulation d’Ericsson aura un certain impact sur notre présence en ce moment et aura potentiellement un impact plus important.”

Les mouvements des grandes entreprises présentes au cours de la semaine prochaine seront déterminants décider de l’avenir d’un événement où, le coronavirus fera partie de tous les corrillos. De la GSMA, ils ont déjà annoncé certaines des mesures de sécurité qu’ils prendront lors de l’événement, bien qu’elles semblent insuffisantes pour de nombreux participants. La foire, pour l’instant, continue.

