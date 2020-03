Nvidia a dit de retirer le jeu de GeForce après l’avoir hébergé sans la permission du développeur

Service de streaming de jeux GeForce Now par Nvidia est dans l’eau chaude après avoir hébergé un jeu sans la permission du développeur. Ce n’est pas la première fois que Nvidia fait face à une perte de jeux de GeForce Now. Après la sortie du service de la version bêta, les jeux d’Activision Blizzard ont été retirés du service, suivis peu de temps après par la plupart des jeux de Bethesda. Aucun des deux éditeurs n’a donné de raison pour le départ. Cependant, les jeux ne manquent pas sur GeForce Now. Le service comprend toujours de nombreux jeux à succès comme Fortnite, et Nvidia dit qu’il reste encore 1500 jeux à proposer.

GeForce Now devrait réussir en raison du nombre de jeux disponibles. Son principal concurrent, le Google Stadia, manque cruellement de titres disponibles en raison d’un manque d’incitations pour les développeurs indépendants à rejoindre le service. Le modèle de streaming de Nvidia permet aux utilisateurs d’accéder à n’importe quel jeu depuis sa bibliothèque existante, depuis n’importe quel développeur, quelle que soit la taille du studio. Malheureusement, cela signifie finalement qu’il n’y a pas d’incitation pour les studios de jeux à garder leurs jeux sur le service.

Selon IGN, le jeu en question est The Long Dark. Le directeur du jeu, Raphael van Lierop, s’est rendu sur Twitter pour informer les fans du départ du jeu du service. Van Lierop a tweeté que The Long Dark ne serait plus disponible sur GeForce Now en raison du manque de communication entre Nvidia et le développeur du jeu, Hinterland Studio. Il a expliqué que Nvidia n’a pas obtenu l’approbation du studio et que leur contrat d’édition est avec Valve, pas Nvidia. Van Lierop a poursuivi en disant que les développeurs de jeux devraient pouvoir choisir où leurs jeux sont publiés et joués.

Parce que les joueurs possèdent déjà les jeux auxquels ils jouent sur GeForce Now, Nvidia ne peut pas utiliser le service pour vendre les jeux, donc les studios ne font pas de profit en gardant leurs jeux disponibles. Cela pourrait être la raison pour laquelle Activision Blizzard et Bethesda ont retiré leurs jeux, et il est probable que d’autres suivront, surtout si Nvidia poursuit sa tendance à voler essentiellement des jeux à utiliser sur GeForce Now. Nvidia devra repenser son modèle de streaming de jeu s’il veut que GeForce Now continue d’être un concurrent contre Google Stadia.

À mesure que le streaming de jeux évolue, il est possible que davantage de concurrents rejoignent le marché. Dans le cas de la télévision et du streaming de films, il a fallu plusieurs années avant que le marché ne devienne aussi saturé qu’aujourd’hui. Bien qu’il soit peu probable que cela se produise à ce niveau avec les jeux, NvidiaGeForce Now doit encore faire ce qu’il peut pour se démarquer. Malheureusement, cette nouvelle le fait ressortir pour toutes les mauvaises raisons.

