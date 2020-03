NVIDIA Ampere va démocratiser le ray tracing

Le lancement de la série NVIDIA GeForce RTX 20 a marqué un tournant majeur. Nous pouvons l’aimer plus ou moins, mais NVIDIA a indiqué à l’industrie la voie à suivre, et de quelle manière. PS5 et Xbox Series X ont opté pour le lancer de rayons, et AMD a fait de même en concevant sa prochaine architecture graphique autour de cette technologie.

Les premiers jeux avec prise en charge du lancer de rayons ont confirmé ce qui était un secret de polichinelle, que cette technique de rendu était très exigeante et que même le matériel dédié que NVIDIA avait utilisé dans la série 20 RTX n’était pas suffisant pour obtenir un très bon résultat. . Grâce à l’optimisation et à l’utilisation de redimensionnement intelligent (DLSS) Il a été possible d’améliorer considérablement les résultats, mais il est clair qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

L’arrivée d’Ampere, la prochaine architecture graphique de NVIDIA, apportera des améliorations à la fois en termes de puissance brute et de charges de travail centrées sur le lancer de rayons et le redimensionnement intelligent, mais ce qui est le plus intéressant, c’est que pourrait enfin démocratiser les deux technologies sur le marché général de la consommation.

NVIDIA Ampere: le lancer de rayons pour tout le monde

Comme beaucoup de nos lecteurs s’en souviendront lorsque NVIDIA a annoncé l’architecture Turing, la fondation du RTX de la série 20, beaucoup tenaient pour acquis que nous verrions une génération complète – c’est-à-dire la société commencerait à partir d’un RTX 2050 et il irait au RTX 2080 Ti, mais cela n’a finalement pas été rempli.

Le géant vert claqué sur les freins du RTX 2060, et à partir de là, il s’est limité à lancer des révisions “Super” et à mettre sur le marché la série controversée GTX 16, qui utilise l’architecture Turing mais manque de matériel dédié au ray tracing et DLSS.

Eh bien, avec la série GeForce RTX 30, basée sur l’architecture Ampère, NVIDIA a une opportunité en or pour apporter le lancer de rayons à plus d’utilisateurs. Le RTX 2060 est le niveau minimum aujourd’hui pour profiter d’une telle technologie accélérée par le matériel, mais ses performances ne sont pas bonnes à moins de réduire la qualité graphique (à l’exception de Wolfenstein: Youngblood), et son prix est élevé (plus de 300 euros).

Si NVIDIA sort un RTX 3050 avec un des performances similaires à celles du RTX 2060 et un prix inférieur à 200 euros le marché changerait radicalement et nous pourrions faire face à cette démocratisation attendue du ray tracing. Cela a beaucoup de sens, et je pense que, sauf pour la surprise, ce sera le chemin que les verts suivront. À la fin de la journée, le lancer de rayons accéléré par le matériel était (également) une tentative de donner un halo d’exclusivité au RTX de la série 20, quelque chose qui n’aurait plus autant de sens avec le RTX de la série 30.

Aura un changement de phase, un saut de cette phase d’exclusivité à la démocratisation du ray tracing pour booster les ventes de ses nouvelles cartes graphiques et vulgariser une technologie qui sera présente dans les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

La série 30 RTX n’arrivera pas avant la fin de l’année

Selon une nouvelle rumeur intéressante, NVIDIA ne prévoit pas de lancer ses nouvelles cartes graphiques basées sur Ampère avant la fin de cette année et nous verrons, comme à d’autres occasions, un déploiement progressif qui commencera avec les RTX 3080 et RTX 3080 Ti. Plus tard, déjà en 2021, nous verrons l’arrivée du RTX 3070, et dans les mois suivants la série sera complétée avec les RTX 3060 et RTX 3050-3050 Ti.

Nous en avons déjà discuté à de précédentes occasions. GeForce RTX 20 n’est pas vendu comme prévu par NVIDIA, il y a beaucoup de stockBien que la concurrence d’AMD soit suffisante pour réduire davantage les ventes de ces cartes graphiques, la vérité est que NVIDIA est dans une position confortable, c’est-à-dire qu’il n’a aucune raison de lancer une nouvelle génération graphique.

Avec ce clair, nous pouvons parfaitement comprendre que ceux en vert préfèrent attendre, continuer à nettoyer le stock de la série 20 RTX et voir d’abord ce que AMD présente lors du lancement des premières cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA 2, chose qui, curieusement, se produira également plus tard cette année.

On dit que NVIDIA pourrait choisir d’utiliser le Processus de fabrication TSMC 10 nm, plus mature et avec un taux de réussite plus élevé par tranche, mais cela pourrait finir par être problématique en termes d’efficacité et de températures.

Le RTX 3080 offrira 10% de plus que le RTX 2080 Ti

Dans une autre fuite présumée, nous avons eu l’occasion de voir spécifications possibles qui aura les cœurs graphiques qui façonneront la série RTX 30, et nous avons des données assez intéressantes.

Le GA102, qui sera la base du RTX 3080 Ti, aura 5376 shaders, 84 cœurs RT, bus 384 bits et 12 Go de mémoire GDDR6. Ses performances seraient 40% supérieur à celui d’un RTX 2080 Ti, du moins en théorie.

Passons maintenant au GA103, une puce qui aura 3840 shaders, 60 cœurs RT, bus 320 bits et 10 Go de mémoire GDDR6. Il donnera 10% de plus que le RTX 2080 Ti, Et il pourrait être utilisé dans un RTX 3080 ou RTX 3080 Super.

Le GA104 sera une puce qui façonnera la base du haut de gamme. Aura 3072 shaders, 48 cœurs RT, bus 256 bits et 8 Go de GDDR6. Il devrait être utilisé dans le RTX 3070-RTX 3070 Super, et ses performances seront 5% de moins que le RTX 2080 Ti.

Le milieu de gamme sera formé par le GA106, un noyau graphique qui ajoutera 1 920 shaders et 30 cœurs RT. Son bus mémoire sera de 192 bits et il sera livré avec 6 Go de mémoire GDDR6. Sauf surprise, il sera utilisé par RTX 3060.

Enfin, nous avons GA107, qui façonnera le RTX 3050 et peut-être le RTX 3050 Ti. Il aura 1280 shaders et 20 cœurs RT, accompagnés d’un bus 128 bits et de 4 Go de GDDR6.

Je vous rappelle qu’en plus des améliorations inhérentes à l’augmentation des shaders, du bus mémoire et autres, il est important de prendre en compte les innovations qu’Ampere apportera au niveau architectural. En ce sens, il a été dit que nous verrons une augmentation des performances de traçage des rayons jusqu’à 50% par rapport à la génération actuelle.

Sonne bien, mais rien n’est encore confirmé, alors attendez. Concernant la série RTX 20, certaines voix assurent que NVIDIA les gardera sur le marché comme une alternative plus “bon marché” à la série 30 RTX, qui a déclenché les rumeurs d’une possible augmentation de prix dans cette nouvelle génération graphique. Cela a du sens, mais tout dépendra de ce que AMD présentera à la fin de l’année.