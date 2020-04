NVIDIA annonce le RTX 20 SUPER mobile pour ordinateurs portables

NVIDIA a annoncé le lancement du RTX 20 SUPER mobile, la nouvelle carte graphique dédiée que le géant vert a conçue pour augmenter la puissance du grand groupe d’ordinateurs portables.

En attendant une architecture vraiment nouvelle, NVIDIA applique le traitement “Super” que nous avons déjà vu dans sa série de cartes graphiques de bureau pour augmenter les performances graphiques de la nouvelle génération d’ordinateurs portables. En fait, ils partagent des paramètres de base comme le nombre de cœurs CuDA. Logiquement, par rapport aux équivalents de bureau, ils réduisent d’autres éléments tels que les fréquences de travail ou la bande passante mémoire.

NVIDIA explique que la nouvelle version mobile du RTX 20 SUPER puces mémoire GDDR6 basse consommation Ils fonctionnent avec des tensions plus basses et ont mis à jour le régulateur de tension, sans offrir plus de détails. L’architecture est la même que celle des modèles actuels, Turing avec des cœurs RT pour le tracé de rayons accéléré par matériel.

Il existe également des améliorations logicielles. Les nouvelles cartes prennent en charge Optimus avancé, une version améliorée de la technologie propriétaire qui vous permet de changer l’utilisation des cartes graphiques dédiées ou des cartes graphiques intégrées incluses dans le processeur. NVIDIA mentionne également Boost dynamique, un régulateur de performances intelligent et automatique entre CPU et GPU. Cette technologie est adaptative et est activée à tout moment.

RTX 20 SUPER mobile, versions

Les nouveaux graphiques sont GeForce RTX 2080 SUPER et GeForce RTX 2070 SUPER. Les deux seront commercialisés en deux versions, standard et “Max-Q”, les conceptions qui privilégient la finesse des machines, la faible consommation et la mobilité en général, au prix de limiter les performances finales, en réduisant essentiellement les fréquences de travail. Malheureusement nous ne voyons aucune nouvelle version “Super” du mobile RTX 2060 et aucun des GTX 1660 et GTX 1650.

Les caractéristiques sont visibles sur le graphique. Le RTX 2080 SUPER mobile fonctionne à une fréquence de 1560 MHz et 14 Gbps de mémoire et a une consommation TDP de plus de 150 watts. La version Max-Q abaisse la fréquence de travail à 1 080 MHz pour atteindre un TDP de 80 watts.

Quant au RTX 2070 SUPER mobile, il fonctionne à une vitesse d’horloge de 1380 MHz, avec une consommation TDP de 115 watts. La version Max-Q abaisse la fréquence de travail à 1 080 MHz pour atteindre un TDP de 80 watts.

Les premiers ordinateurs portables avec le RTX 20 SUPER mobile seront disponibles à partir du 15 avril. NVIDIA souligne qu’ils seront plus que 100 modèles différents ceux qui utiliseront leurs nouveaux graphismes, de partenaires comme ACER, ASUS, DELL, Gigabyte, HP et Lenovo. Nous verrons toutes sortes de modèles, en particulier les grands ordinateurs portables de jeu (ou plutôt portables pour leur taille et leur poids généreux habituels) qui sont destinés sans complexes et avec des garanties pour remplacer l’utilisation des machines de bureau.