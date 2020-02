NVIDIA DLSS commence à bien faire son travail

La technologie NVIDIA DLSS est arrivée sur le marché accompagnant le lancement de la série GeForce RTX 20. Bien qu’elle fût éclipsé par le lancer de rayons Accéléré par le matériel, la vérité est qu’il représentait une avancée très importante et avait tous les bulletins de vote pour devenir quelque chose de révolutionnaire.

Comme beaucoup de nos lecteurs connaissent l’utilisation de la série GeForce RTX 20 un système de rendu hybride Il se concentre sur trois composantes principales:

Blocs de shader et unités raster: ombrage, rendu et géométrie.

Tensor core: unités dédiées à l’intelligence artificielle sur lesquelles s’appuie NVIDIA DLSS.

Cœurs RT: blocs qui accélèrent le lancer de rayons (NVIDIA RTX).

L’idée de NVIDIA était compenser l’énorme perte d’images par seconde qui se produit avec le lancer de rayons grâce à la technologie DLSS, mais les résultats n’étaient pas comme prévu.

Qu’est-ce que la technologie NVIDIA DLSS et comment fonctionne-t-elle?

C’est une technologie qui s’appuie sur des algorithmes (intelligence artificielle) pour réaliser un processus de reconstruction d’image tirant le redimensionnement. Ce n’est pas un rééchelonnement traditionnel, c’est quelque chose de beaucoup plus avancé, et donc plus difficile à perfectionner.

Les algorithmes NVIDIA utilisent plusieurs images pour créer une image parfaite qui sera rendue à une résolution inférieure à celle native, et qui sera ensuite redimensionnée intelligemment pour être affichée à cette résolution. Par exemple, dans Wolfenstein: Youngblood, cette technologie a différents modes qui privilégient la qualité ou les performances, et qui partent d’une résolution native différente.

Le rééchelonnement a été l’une des techniques de support les plus importantes de la génération actuelle de consoles, et il est parfaitement compréhensible, car appliqué correctement, il augmente considérablement la qualité de l’image avec une perte de performances pratiquement nulle.

Cependant, nous devons être clairs: nous sommes confrontés à deux technologies différentes. Le redimensionnement de la console fonctionne également à partir d’une résolution de base spécifique, et à partir de là, il est redimensionné. Par exemple, PS4 Pro utilise la technique «Rendu en damier», ce qui rend seulement 50% de l’image. Le reste est extrapolé à partir des pixels de base et un filtre de reconstruction temporaire est appliqué pour améliorer la qualité de l’image.

Dans le cas de NVIDIA DLSS, nous avons un système qui applique également une mise à l’échelle, mais auparavant analyser de nombreuses images pour les utiliser ensemble et créer l’image parfaite. En théorie, cela donne des résultats très proches de ceux que nous obtiendrions dans un jeu rendu à sa résolution native et avec TAA activé et les performances sont considérablement améliorées, mais dans la pratique, les résultats étaient bien en deçà des attentes.

Wolfenstein: Youngblood et la maturation de NVIDIA DLSS

Il y a quelques mois, j’ai acheté une GeForce RTX 2080 Super et j’ai eu l’occasion de l’essayer dans différents jeux. Ray tracing dans certains titres, tels que Metro: Exodus et Quake 2 RTX, est vraiment impressionnant, mais la technologie NVIDIA DLSS ne m’avait pas convaincu.

Dans Battlefield V et Metro: Exodus a déclaré que la technologie génère un effet de flou évident, et il semble aggravé par des problèmes de distorsion des pixelss dans certaines sections et effets. Par exemple, dans Metro: Exodus, lorsque vous utilisez le briquet, la zone de flamme présente une perte de détails et de pixels visibles très marquée, un échec qui disparaît lorsque NVIDIA DLSS est désactivé.

Il est dommage que cette technologie n’ait pas été correctement mise en œuvre, car au niveau des performances, elle réalise une amélioration très marquée. Heureusement, l’arrivée du ray tracing et du NVIDIA DLSS à Wolfenstein: Youngblood a confirmé que cette technologie a mûri et que NVIDIA a enfin trouvé De la bonne façon.

La qualité d’image présentée dans ce jeu est vraiment bonne, à tel point que les différences qu’il présente par rapport au mode standard avec TAA ils sont pratiquement inexistantset le gain de performances est très important.

Nous sommes confrontés à une réalisation importante car elle confirme que la technologie NVIDIA DLSS fonctionne vraiment, est viable et pourrait ouvrir la voie au jeu en 4K avec le lancer de rayons actif Aucune perte de performance majeure.