NVIDIA explique pourquoi Activision Blizzard a quitté GeForce Now

NVIDIA GeForce Now Il semble avoir bien commencé grâce à sa proposition d’ajouter des jeux provenant d’autres bibliothèques au lieu de forcer les utilisateurs à acheter à nouveau. Cependant, tous les jeux ne sont pas pris en charge et il semble que tous les développeurs ne soient pas disposés à fournir des installations pour l’exécution de leurs titres, car Activision Blizzard a pris ses titres sur la plateforme du géant vert en début de semaine.

La sortie des jeux Activision Blizzard de NVIDIA GeForce Now a surpris tout le monde, car bien que la plateforme soit en version bêta, ils étaient disponibles. Le développeur a décidé d’obtenir ses titres sans donner d’explication, de sorte que les utilisateurs n’ont pas pu jouer à Call of Duty et Overwatch du jour au lendemain. Certains sont venus demander le remboursement de ce mouvement Activision Blizzard, mais la plupart ont demandé au développeur une correction.

Le fait qu’il n’y ait eu aucune explication en a surpris beaucoup, une chose logique vu les circonstances. Heureusement, les médias Bloomberg ont pu obtenir des déclarations de NVIDIA qui donnent une explication. La société a déclaré que tout était un malentendu qui a affecté de nombreux clients: «Activision Blizzard a été un partenaire fantastique lors de la version bêta de GeForce Now, dont nous avons profité pour inclure la période d’essai gratuite pour nos membres fondateurs (fondeurs). Conscient du malentendu, nous éliminons leurs jeux de notre service dans l’espoir de pouvoir travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir. »

De ces déclarations, vous pouvez tirer la conclusion qu’Activision Blizzard ne se méfie pas des modèles de jeux vidéo en streaming, mais plutôt NVIDIA avait demandé la permission d’ajouter leurs jeux dans la version bêta de la plateforme et ne les a pas renouvelés afin qu’ils soient présents lorsque GeForce Now a commencé à fonctionner comme stable.

NVIDIA GeForce Now est sorti en version bêta le 4 février, offrant un support pour Windows, macOS, NVIDIA Shield et Android et avec deux plans: un gratuit comprenant des tests illimités dans lesquels l’utilisateur peut exécuter des sessions d’une heure et sans demander une carte de crédit et une autre carte de paiement, Founders ou Founders, qui prend en charge des sessions allant jusqu’à six heures et le lancer de rayons pour les jeux qui la prennent en charge, en plus d’accorder un accès prioritaire.