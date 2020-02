NVIDIA fait la promotion du RTX 2080 Ti avec Cyberpunk 2077

C’est officiel, NVIDIA a confirmé une édition spéciale du RTX 2080 Ti avec des motifs inspirés de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus importants qui arrivera cette année et qui, comme nous le savons, utilisera la technologie de lancer de rayons NVIDIA RTX. Nous ne savons pas s’il sera également compatible avec DLSS, mais voir les améliorations que la technologie a apportées dans ses dernières implémentations serait, bien sûr, une bonne nouvelle.

Le RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 édition spéciale n’a rien de spécial au-delà du design. Ses spécifications sont les mêmes que celles d’une RTX 2080 Ti Founders Edition, bien qu’il soit clair qu’elle finira par devenir une carte graphique exclusive et ce sera donc un objet de désir pour les collectionneurs et pour les fans de NVIDIA et Cyberpunk 2077.

Pour obtenir cette édition spéciale du RTX 2080 Ti nous devrons participer à un tirage au sort à travers les principaux réseaux sociaux. Nous avons déjà commenté cet article, mais je pense que ce qui est vraiment important dans tout cela, c’est ce qui n’est pas vu, ce que nous devons lire entre les lignes, et nous pouvons le résumer en une question très simple, pourquoi NVIDIA décide-t-il de promouvoir cette carte graphique avec un jeu qui arrivera sur le marché en septembre de cette année?

Le RTX 2080 Ti restera le haut de gamme NVIDIA

Au cours des dernières semaines, nous avions vu de nombreuses rumeurs et fuites qui supposaient que NVIDIA allait présenter sa nouvelle architecture Ampère en mars, en profitant du cadre GTC 2020. D’autres sources ont même supposé que nous verrions le lancement de les nouveaux RTX 3080 et RTX 3080 Ti dans le Computex de cette année, qui aura lieu en juin.

Cependant, l’annonce de l’édition spéciale RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 pointe dans la direction opposée. Ce jeu arrivera en septembre de cette année, comme nous l’avons dit, et si NVIDIA prévoyait de lancer une nouvelle carte graphique à court terme haut de gamme, la RTX 3080 Ti, cette décision n’aurait aucun sens. Il aurait été préférable qu’il utilise la carte graphique pour créer une édition spéciale et la promouvoir.

Je pense que l’idée est parfaitement comprise. Si NVIDIA prévoyait de lancer un RTX 3080 Ti en juin aurait pu attendre et ont façonné une édition spéciale Cyberpunk 2077 de cela, au lieu d’utiliser le RTX 2080 Ti.

A titre personnel, je pense que les verts attendront la fin de l’année pour lancer leurs nouvelles cartes graphiques RTX série 30 basées sur Ampère, probablement pour fin septembre ou début octobre.