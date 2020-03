NVIDIA fonctionne dans un GPU avec 8192 shaders et 32 ​​Go de HBM2

Il y a quelques jours, nous avons vu une fuite qui a renforcé les rumeurs qui pointent vers le lancement imminent d’une nouvelle architecture graphique par NVIDIA, provisoirement connu comme Ampère, et aujourd’hui nous avons eu accès à une nouvelle référence d’un modèle qui a placé la barre un peu plus haut.

Je vous mets en situation. Jusqu’à présent, le GPU NVIDIA le plus puissant qui avait fuit avait 7552 shaders, un chiffre qui nous laissait un total de 118 unités SM (Streaming Multiprocessors, l’équivalent des unités de calcul des cartes graphiques Radeon). Dans la référence collectée auprès de VideoCardz, nous avons vu un GPU avec 124 unités SM actives, un chiffre “anormal” qui a une explication, et qui serait une version recadrée avec quatre unités SM désactivées (128 au total).

Ce GPU NVIDIA aurait, dans sa configuration complète, avec 8192 shaders, et dans la version réduite à 124 unités SM, il y aurait 7 936 shaders. Ce sont des figures astronomiques, gardez à l’esprit que le RTX 2080 Ti, le modèle NVIDIA le plus puissant pour le marché grand public, ajoute 4352 shaders, et le RTX TITAN monte jusqu’à 4 608 shaders.

NVIDIA prépare un énorme saut avec Ampère

Toutes les informations que nous avons vues au cours des derniers mois ont quelque chose en commun: elles supposent qu’Ampere marquera un bond important, et à tous les niveaux. Cette nouvelle architecture graphique NVIDIA offrira non seulement une plus grande puissance brute, dérivée de l’augmentation des shaders et des développements en microarchitecture, mais comportera également une nouvelle génération de noyaux RT et noyaux de tension pour améliorer les performances dans le lancer de rayons, l’inférence, l’apprentissage profond et l’intelligence artificielle.

Grâce à l’utilisation du processus de 7 nm TSMC, qui pourrait être combiné avec le processus de 8 nm pour les modèles de gamme moyenne-basse, une amélioration notable est également attendue en termes d’efficacité (jusqu’à 50%). Cependant, nous devons garder à l’esprit que les noyaux graphiques que nous avons nommés pourraient finir par être exclusifs pour le secteur professionnel.

Si nous regardons les dernières versions de NVIDIA sur le marché grand public, nous réaliserons que les modèles haut de gamme ont reçu une augmentation assez importante du nombre maximum de shadersmais sans atteindre de si grands extrêmes tels que ceux qui représentent ces nouveaux cœurs graphiques que nous venons de mentionner dans cet article.

Par exemple, le GTX 980 Ti est livré avec 2 816 shaders, le GTX 1080 Ti a 3 584 shaders et le RTX 2080 Ti a 4 352 shaders. Dans cet esprit, nous réalisons que penser à un RTX 3080 Ti avec 8192 shaders est fou, et que le plus probable, il viendra entre 5 000 et 6 000 shaders, au mieux.

Je vous rappelle, avant de terminer, que le fait que tous les GPU filtrés jusqu’à présent viennent avec Mémoire HBM2 C’est une indication claire qu’ils seront destinés au secteur professionnel.