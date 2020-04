NVIDIA fonctionne sur une GeForce MX450, gamme de base de Turing

Le géant vert veut renforcer sa position sur le marché des cartes graphiques bon marché pour les ordinateurs portables, et pour cela il est préparation de la GeForce MX450, une carte graphique qui recueillera le témoin de la GeForce MX350 et qui, contrairement à celle-ci, sera basée sur Pascal.

C’est une nouveauté importante car elle marque le premier changement dans le bas de gamme de NVIDIA en près de quatre ans. La GeForce MX350 représente une évolution en termes de spécifications par rapport à la GeForce MX250 (c’est un nom pour la GeForce MX150), depuis le premier ajout 640 shaders et le second a 384 shaders, mais les deux utilisent la même architecture, Pascal, et ils ont la même configuration de mémoire et de bus de données.

Avec la GeForce MX450, NVIDIA fera le saut vers Turing, une architecture qui représente un pas en avant par rapport à Pascal et qui utilise le processus de fabrication 10 nm. Nous n’avons pas ses spécifications complètes, mais selon une fuite récente, il sera basé sur la Noyau graphique TU117, la même que celle utilisée par la GTX 1650, et sera disponible en deux configurations: une avec 2 Go de mémoire GDDR5 à 7 GHz et l’autre avec 2 Go de mémoire GDDR6 10 GHz, à la fois dans un bus 64 bits.

Les paramètres du shader devraient être inférieurs à ceux de la GTX 1650 mais supérieurs à ceux de la GeForce MX350, ce qui nous amène à penser à un total de 768 shaders, en dessous du 896 du premier mais au dessus des 640 shaders du second.

GeForce MX450: des ordinateurs portables ultra puissants

La série GeForce MX a trouvé sa niche principale dans les équipements ultra portables, et ce n’est pas par hasard. Nous sommes confrontés à une famille de cartes graphiques qui présente très faible consommation et qu’ils génèrent un minimum de chaleur, c’est-à-dire que leurs températures de travail sont minimales, ce qui rend leur mise en œuvre dans des équipements légers et petits être relativement simple.

Ses performances sont supérieur à n’importe quelle carte graphique intégrée actuelle, une réalité qui, avec sa faible consommation et ses bonnes températures de travail, a fait de cette série une excellente alternative pour les utilisateurs qui souhaitent acheter un ultra portable avec un bon niveau de performances au niveau CPU et GPU sans renoncer à l’autonomie. mobilité élevée et élevée (poids et taille contenus).

Il est tôt pour anticiper à quel niveau de performances on peut s’attendre de cette GeForce MX450, mais si les spécifications que nous vous avons données dans cet article (768 shaders, 2 Go de GDDR6 et bus 64 bits) sont respectées, il faut la laisser entre la GTX 1050 et la GTX 1050 Ti en termes de puissance brute.