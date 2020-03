Nvidia GeForce Now saigne les jeux, vaut-il toujours votre temps et votre argent?

Nvidia GeForce Now est sorti dans la rue comme il y a un mois, et dans une surprise pour personne, c’est le meilleur service de streaming de jeux sur le marché en ce moment. Mais ce n’est pas sans défauts.

Pour commencer, il semble que toutes sortes de développeurs retirent soudainement leurs jeux du service, des gros frappeurs AAA comme Bethesda aux développeurs indépendants comme Hinterland Studio, qui vient de retirer son jeu The Long Dark du service. Parce que GeForce Now vous permet de jouer à des jeux que vous “possédez” – quelque chose que j’entrerai dans un peu – c’est un peu décourageant que les développeurs de jeux puissent essentiellement couper l’accès aux jeux pour lesquels vous avez payé de l’argent.

Tout cela remet en question si vous devez investir votre temps et votre argent dans la plate-forme. Il y a certainement des gens qui pensent que le streaming de jeux est l’avenir du jeu, mais quand on ne peut pas vous garantir l’accès aux jeux pour lesquels vous avez payé, c’est un avenir dont je ne veux pas faire partie.

Vous pouvez jouer à des jeux sur de très petits ordinateurs portables, et j’adore ça (Crédit image: Nvidia)

Sortons les bonnes choses du chemin

Une chose que je dois dire avant de commencer à dire aux gens d’éviter GeForce Now, c’est qu’en fait c’est vraiment super. J’admettrai que nos amis de PC Gamer l’ont fait beaucoup plus que ce que j’ai eu la chance de faire, et ils ont constaté qu’il avait une latence beaucoup moins importante que Google Stadia. Pour une entreprise comme Google, qui est pratiquement synonyme d ‘«Internet», il est très surprenant que Nvidia puisse gagner dans ce domaine.

Et, franchement, les jeux ont le potentiel de paraître beaucoup mieux sur Nvidia GeForce Now, en supposant que vous jouez à 1080p (note latérale, Nvidia doit travailler pour obtenir une version 4K de GeForce Now). C’est en grande partie grâce au fait que vous exécutez des versions PC natives de jeux, permettant des paramètres tels que le lancer de rayons et DLSS que les machines AMD Vega derrière Google Stadia ne peuvent tout simplement pas faire.

Je dois également parler de la grande quantité de jeux disponibles pour GeForce Now, même si de nombreux jeux continuent d’être aspirés par le service. Il y a tellement de jeux PC que GeForce Now a un potentiel bibliothèque de jeux qui pourrait absolument éclipser n’importe quelle console de jeu, sans parler des services de streaming concurrents. Mais c’est là que réside le problème.

Nvidia GeForce Now est probablement la seule plateforme de jeu sans Skyrim (Crédit image: Bethesda)

Le cas des jeux PC en voie de disparition

Je ne sais pas qui blâmer pour les jeux qui continuent de disparaître de Nvidia GeForce Now. Est-ce la faute de Nvidia pour avoir prétendument ajouté des jeux sans la permission des développeurs selon ce rapport GameRant? Ou le blâme devrait-il incomber aux développeurs de jeux qui ne permettent pas aux utilisateurs de jouer à des jeux pour lesquels ils ont payé de l’argent sur la plateforme de leur choix? Ou est-ce les deux?

À mon avis, Nvidia GeForce Now fonctionne fonctionnellement comme un service de location de PC. Vous empruntez essentiellement un PC pour jouer à des jeux PC que vous ne pourriez pas autrement exécuter sur du matériel dont vous disposez localement. Un rapport de The Verge plonge dans les raisons juridiques pour lesquelles il n’est pas considéré de cette façon par les développeurs de jeux et les éditeurs, mais fonctionnellement pour l’utilisateur ordinaire, c’est ainsi que cela fonctionne.

Toute cette controverse semble montrer les conséquences d’une entreprise de technologie entrant dans l’industrie du jeu de l’extérieur. Nvidia a déclaré à The Verge que les éditeurs “mettent du temps à se décider” sur la disponibilité ou non de leurs jeux. Alors que pour vous et moi, Nvidia loue juste un PC à distance pour jouer à des jeux, juridiquement parlant, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. La licence de jeux numériques est une bête compliquée, et elle ne permet pas à des services comme celui-ci d’exister sans rendre hommage – ce qui est définitivement nul pour tous ceux qui n’en tirent aucun profit.

Mais dans le monde du streaming de jeux, Nvidia n’est pas le seul à devoir faire face à des vérités difficiles sur l’industrie du jeu. Même Google Stadia commence à ressentir l’aiguillon des accords de licence, car il a du mal à développer une bibliothèque de taille. Selon un article de Business Insider, Google articule son service entièrement sur d’énormes jeux AAA qui sont disponibles sur d’autres plates-formes, sans la bibliothèque épaisse de jeux indépendants qui donnent vie à d’autres plates-formes de jeu entre les grosses versions de poteaux. Et cela se résume entièrement au fait que lorsqu’il s’agit d’inciter les développeurs indépendants à porter des jeux, Google ne bougera pas.

Donc, fondamentalement, les deux principaux services de streaming de jeux en ce moment ont du mal à obtenir des jeux sur leurs plateformes ou à les y maintenir. Google et Nvidia sont tous deux nouveaux dans cette partie de l’industrie du jeu, il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait des douleurs croissantes. Si nous vivions dans un monde parfait, nous n’aurions pas à nous soucier des accords de licence pour jouer à des jeux que nous possédions déjà, mais ce n’est pas le cas.

Espérons que lorsque Microsoft xCloud arrivera sur le marché, nous aurons enfin un service de streaming de jeux qui n’est pas si embourbé dans la déception. Microsoft a certainement un poids à jouer dans l’industrie qui, combiné à la puissance d’Azure, pourrait conduire Microsoft à facilement prendre le trône dans le monde du streaming de jeux. Nous devrons cependant attendre et voir là-bas.

Cela reste le meilleur moyen de jouer à des jeux PC, désolé (Crédit image: Future)

Gardez-le local

Parce que la licence est un gâchis pour Stadia et GeForce Now, jouer à vos jeux localement sur l’un des meilleurs PC de jeu est la meilleure solution à l’heure actuelle. Ne vous méprenez pas, la façon dont les licences de jeux numériques fonctionnent signifie que les éditeurs de jeux peuvent absolument retirer vos jeux pour à peu près n’importe quelle raison, mais il est en fait assez rare que vous ne puissiez pas installer un jeu que vous avez acheté sur Steam sur votre propre PC.

La façon dont je regarde GeForce Now en ce moment est que c’est un excellent service secondaire. Si vous avez un MacBook que vous emportez avec vous sur la route et que vous voulez jouer à votre jeu préféré, c’est un excellent choix. Il est vrai qu’il existe des ordinateurs portables de jeu qui deviennent extrêmement minces et légers, mais aucun d’entre eux n’est tout à fait au niveau d’un MacBook Air – du moins, pas encore.

Mais, comme l’état des licences de jeu sur Nvidia GeForce Now est si incertain en ce moment, je ne peux conseiller à personne de l’utiliser comme plate-forme de jeu principale. Le fait que vous deviez acheter les jeux via Steam, puis espérer que l’éditeur de jeux ne retire pas le jeu de la plateforme de Nvidia me rend nerveux. Je vais juste sortir et dire que vous ne devriez pas acheter un jeu si Nvidia GeForce Now est la seule façon de jouer.

Je sais que cela ressemble à un record cassé en disant cela, mais si vous voulez jouer à des jeux PC, vous devriez envisager de construire ou d’acheter un PC de jeu.

Je comprends que cela coûte beaucoup plus cher à l’avance, mais si vous jouez à vos jeux localement, vous êtes beaucoup moins susceptible d’avoir à traiter avec des éditeurs et des détenteurs de plate-forme qui se disputent des accords de licence.

La bonne nouvelle est que si vous voulez construire un PC comparable au matériel auquel vous accédez, vous n’avez pas besoin de perdre trop d’argent. Selon certaines fuites, il n’utilise que 14 Go de RAM, un processeur Intel personnalisé avec 4 cœurs et 8 threads et un processeur Nvidia personnalisé avec 56 unités de calcul, qui se situe quelque part entre le Nvidia GeForce RTX 2080 Super et RTX 2080 Ti – mais avec une vitesse d’horloge beaucoup plus faible que les deux.

Ce GPU est franchement exagéré pour les jeux en 1080p, et vous pouvez vous en tirer avec tous les jeux modernes avec le ray tracing avec le Nvidia GeForce RTX 2060, ou sans ray tracing avec l’AMD Radeon RX 5600 XT. Ce serait mon conseil – procurez-vous un joli petit PC de jeu de milieu de gamme et vivez votre meilleure vie de jeu locale.

De mon côté, en tant que personne ayant accès à tous les derniers et meilleurs matériels PC, je passe un bon moment avec Nvidia GeForce Now, car je peux jouer à certains de mes jeux préférés tout en étant assis sur mon canapé avec mon MacBook. Je pense que c’est le cas d’utilisation idéal pour cette technologie en ce moment.

Des services comme Nvidia GeForce Now et Google Stadia sont de petits morceaux de technologie passionnants, et l’avenir peut en effet être brillant pour le streaming de jeux. Cependant, avec la façon désordonnée dont fonctionne l’industrie du jeu, ce ne sera probablement pas la meilleure façon de jouer principalement à vos jeux pendant un certain temps. Jusqu’à ce que Microsoft jette son chapeau dans le ring avec xCloud, le streaming de jeux va être un créneau très spécifique, destiné aux personnes qui ont des connexions Internet mortelles et d’autres façons de jouer à des jeux lorsque le service connaît des difficultés ou lorsque leur favori les jeux ne sont plus disponibles.

Jusque-là, je continuerai à jouer à des jeux sur mon PC de jeu. Au moins, je sais que je pourrai jouer à Dragon Age: Inquisition jusqu’à ce que le Soleil implose.