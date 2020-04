NVIDIA GeForce RTX 30: Spécifications

C’est un secret de polichinelle, NVIDIA finalise le lancement de la GeForce RTX 30, une nouvelle génération de cartes graphiques qui succédera à la série GeForce RTX 20 et il sera basé sur Architecture ampère, une évolution de Turing qui concentrera ses améliorations sur cinq fronts majeurs:

Performances supérieures par shader.

Revue approfondie des moteurs de géométrie.

Augmentation du nombre de cœurs RT (deux pour chaque SM) et nouvelle conception pour améliorer les performances.

Nouveau procédé de fabrication (7 nm en théorie).

Amélioration de l’efficacité (jusqu’à 50% par rapport à Turing).

Si toutes ces dispositions sont remplies, il ne fait aucun doute que nous verrons un saut important Avec l’arrivée de la GeForce RTX 30, mais qu’adviendra-t-il de la série GeForce RTX 20? C’est une bonne question, et selon les dernières informations en provenance de Chine, tout semble indiquer qu’ils seront soumis à une liquidation “agressive” par NVIDIA et les assembleurs eux-mêmes.

Nous n’avons pas encore de détails spécifiques, mais il est commenté que la période de liquidation des actions commencerait entre le troisième et le quatrième trimestre cette année, donc si vous envisagez d’acheter une carte graphique et que vous êtes certain que vous allez acheter une GeForce RTX, soyez patient, car le prix baissera à court terme.

Spécifications possibles de NVIDIA GeForce RTX 30

La source des nouvelles a également partagé une ventilation des spécifications possibles de cette nouvelle génération graphique de NVIDIA qui fait beaucoup de sens, et qui correspond aussi parfaitement aux dernières fuites que nous avions vues.

GeForce RTX 3080 Ti

Noyau graphique GA100.

8192 shaders.

256 cœurs RT.

1 024 noyaux tenseurs.

GPU 1700 MHz.

16 Go de GDDR6 à 16 GHz.

Lancement: quatrième trimestre 2020.

GeForce RTX 3080

Noyau graphique GA103.

4 608 shaders.

144 cœurs RT.

576 noyaux tenseurs.

GPU 2000 MHz.

12 Go de GDDR6 à 16 GHz.

Lancement: troisième trimestre 2020.

GeForce RTX 3070

Noyau graphique GA103.

3 584 shaders.

112 cœurs RT.

448 noyaux tenseurs.

GPU à 1 900 MHz.

8 Go de GDDR6 à 16 GHz.

Lancement: troisième trimestre 2020.

GeForce RTX 3060

Noyau graphique GA104.

2 560 shaders.

80 cœurs RT.

320 noyaux de tendeur.

GPU 2000 MHz.

8 Go de GDDR6 à 16 GHz.

Lancement: premier trimestre 2021.

Pour mieux comprendre ce que ces spécifications GeForce RTX 30 représentent, n’oubliez pas qu’une RTX 2080 Ti, la carte graphique la plus puissante de NVIDIA à ce jour, ajoute 4 352 shaders, il possède 68 cœurs RT et 544 cœurs tenseurs.

Si nous mettons cela en perspective, nous nous rendrons compte que même le GeForce RTX 3060 aura plus de cœurs RT que cela, ce qui signifie que pou travaillez plus efficacement avec le lancer de rayons, du moins en théorie.

Nous n’avons pas de détails sur le prix de détail possible de la GeForce RTX 30, mais ils finiront probablement par être un peu plus chers que la série RTX 20 (nous parlons de prix au lancement, et pas aujourd’hui). Cette nouvelle génération graphique sera en concurrence avec Radeon RDNA 2 d’AMD, Le lancement est prévu pour plus tard cette année.