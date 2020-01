Nvidia laisse tomber GeForce RTX 2060 à 299 $ – le premier tir d’une nouvelle guerre GPU a-t-il été tiré?

Nvidia a officiellement baissé le prix de la GeForce RTX 2060 à 299 $ (et 275 £ au Royaume-Uni), après que le fabricant de cartes graphiques EVGA ait révélé une carte 2060 à ce prix au CES.

C’est donc le nouveau prix demandé pour l’édition Founders du RTX 2060 lors de sa commande directe auprès de Nvidia, alors qu’auparavant cela vous aurait fait reculer de 349 $.

En fait, la carte graphique EVX RTX 2060 KO Gaming a été lancée à 279 $ le 13 janvier aux États-Unis, mais elle est maintenant épuisée. Ce n’est pas surprenant à ce niveau de prix, car cela signifiait que ce RTX 2060 était en fait exactement au même prix recommandé qu’AMD a fixé pour sa nouvelle Radeon RX 5600 XT (qui sera disponible le 21 janvier).

En effet, au nouveau prix demandé officiel de Nvidia, le RTX 2060 coûte seulement 20 $ de plus que le RX 5600 XT, et vous obtenez beaucoup plus de cartes pour votre argent. N’oubliez pas que le 5600 XT est conçu pour battre la GeForce GTX 1660 Ti – c’était le GPU AMD comparait la carte au CES.

La concurrence avec le RTX 2060 est, bien sûr, une autre affaire, et en tant que membre de la famille RTX, la carte graphique Nvidia est également livrée avec des noyaux de traçage de rayons.

Coup de grâce?

Quand EVGA a baissé le prix de sa carte de jeu KO (Knockout), nous nous demandions si c’était le fabricant agissant seul, ou si cela faisait partie d’un plan plus vaste orchestré par Nvidia – et maintenant nous savons que c’est évidemment ce dernier.

Vraisemblablement, alors, d’autres fabricants de GPU abandonneront leurs offres RTX 2060, les modèles de base baissant pour refléter ce nouveau niveau de prix – ou peut-être même plus bas dans l’esprit de la concurrence, comme EVGA l’a fait avec sa remise initiale avec la carte KO ( une remise qui a maintenant été retirée, d’ailleurs, bien que ce soit un point discutable car il n’y a plus de stock de KO Gaming en ce moment).

Nous devons maintenant voir comment AMD pourrait réagir à cette décision, et comment la gamme de Nvidia sera ajustée à la lumière du fait que le RTX 2060 est maintenant beaucoup plus proche des offres haut de gamme GTX Turing.

N’oubliez pas que le 1660 Ti se vend à peu près au même prix que le 5600 XT d’AMD, ou du moins les versions les moins chères sont actuellement aux États-Unis, ce qui pose à ce GPU un problème similaire en termes de proposition de valeur comparative au RTX 2060.

Via PC Gamer