NVIDIA prépare une GeForce GTX 1650 avec GDDR6

NVIDIA a adopté une stratégie assez controversée avec sa dernière génération de cartes graphiques. Votre engagement à diversifier au maximum Il l’a poussée à l’extrême en préparant une GeForce GTX 1650 avec GDDR6, une carte graphique avec laquelle la société entend renforcer sa série GTX 16.

Je vous mets en situation au cas où quelqu’un aurait été perdu. La norme GeForce GTX 1650 (avec GDDR5) est une carte graphique qui s’intègre, pour les performances, dans ce que l’on peut considérer comme gamme moyenne-basse. Son rapport qualité-prix est très médiocre, à tel point qu’il a occupé une place d’honneur dans notre spéciale dédiée aux meilleures et pires cartes graphiques de 2019. Il est compréhensible, car il donne moins qu’un RX 570 mais coûte plus cher que cela. Cela n’a de sens qu’en raison de son faible TDP (75 watts), mais cela ne fait pas automatiquement un bon achat.

En termes de performances globales, il est supérieur à un GTX 1050 Ti, en fait il le dépasse considérablement, mais il n’atteint pas le GTX 1060 de 3 Go, ce qui en fait une option acceptable pour jouer aux jeux actuels en 1080p, mais pas avec toutes les garanties. Cela signifie qu’elle se trouve en dessous de la Radeon RX 5500 XT, une carte graphique qui rivalise directement avec la GTX 1650 Super.

Avec le lancement de la GTX 1650 Super NVIDIA voulait offrir à l’utilisateur une alternative à la Radeon RX 5500 XT, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’une attaque directe pour empêcher l’utilisateur moyen de migrer vers AMD en ne trouvant pas d’alternative intéressante dans son catalogue.

Quel est l’intérêt d’une GeForce GTX 1650 avec GDDR6?

La différence de performances entre la GeForce GTX 1650 et la GTX 1650 Super est assez grande, à tel point que NVIDIA a vu un espace qu’elle peut “couvrir” avec une GeForce GTX 1650 avec GDDR6. Cette carte graphique n’apportera pas d’améliorations au niveau du GPU, c’est-à-dire qu’elle maintiendra les spécifications du modèle standard, mais grâce à l’inclusion d’une mémoire plus rapide, elle pourrait améliorer ses performances entre 10% et 20%.

Pour que vous ayez une référence plus claire et voyez les différences qui existent entre ces trois cartes graphiques je vous laisse un résumé complet avec le spécifications de chacun d’eux:

GeForce GTX 1650 Super

Noyau graphique TU116 à 12 nm.

1280 shaders à 1 530 MHz-1 725 MHz.

80 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR6 à 12 GHz.

120 watts TDP, nécessite un connecteur à 6 broches.

GeForce GTX 1650 avec GDDR6

GPU avec architecture Turing fabriqué en 12 nm.

896 shaders

56 unités de texturation.

32 unités raster.

Fréquence non déterminée.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR6 à 12 GHz.

TDP non déterminé.

GeForce GTX 1650

GPU avec architecture Turing fabriqué en 12 nm.

896 shaders

56 unités de texturation.

32 unités raster.

GPU à 1485 MHz-1665 MHz, mode normal et turbo.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR5 à 8 GHz.

75 watts TDP.

Le premier assembleur intéressé par le lancement de versions de la GTX 1650 avec mémoire GDDR6 est MSI, bien que nous n’excluions pas d’autres grandes telles que ASUS, GIGABYTE et Zotac finissent par suivre leurs étapes. Nous n’avons pas encore de date de sortie ni de prix, mais il sera intéressant de voir les performances qu’il est capable d’offrir et comment il se positionne face à la GTX 1650 Super.

Dans la boîte que nous laissons à la fin, vous pouvez voir une relation de Spécifications complètes de la série NVIDIA GTX 16, à la seule exception de la GTX 1650 avec GDDR6, dont les fréquences de travail et le TDP restent un mystère.