NVIDIA prépare une GeForce RTX 3090: spécifications

Une rumeur intéressante garantit que NVIDIA utilisera le noyau graphique GA102 pour créer un GeForce RTX 3090, une carte graphique qui pourrait être le haut de gamme pour la prochaine génération du géant vert. Je dis “pourrait” car il y a toujours la possibilité qu’ils décident de l’accompagner d’une GeForce RTX 3090 Ti.

Cette information a du sens, beaucoup de sens. D’une part, cela permettrait à NVIDIA de mieux différencier ses modèles haut de gamme de ceux qui se situent dans le haut de gamme, et d’autre part ce serait un retour à la stratégie qu’ils ont adoptée dans les générations précédentes. Non, ce ne serait pas la première fois que les X800 et X900 sont différenciés, rappelez-vous, par exemple, ce qui s’est passé avec le GeForce FX 5800 et GeForce FX 5900, ou avec GeForce 7800 et GeForce 7900.

Si nous regardons les générations plus actuelles, la dernière à suivre cette approche a été la série GTX 600, avec le GTX 680 et GTX 690, bien que la seconde soit une solution graphique à double GPU qui s’écarte du concept classique.

GeForce RTX 3090: 4 992 shaders et 12 Go de mémoire GDDR6

La source de la rumeur assure que cette nouvelle carte graphique aura 4992 shaders, un chiffre qui peut sembler un peu étrange mais qui serait parfaitement viable, car avec la structure actuelle de 64 shaders pour chaque SM actif, nous aurions un total de 78 SM. Si NVIDIA n’introduit pas de changements dans la division de ses autres éléments et maintient les valeurs de Turing, le reste de ses spécifications serait configuré de telle sorte que:

Noyau graphique GA102.

312 unités de texturation.

98 unités raster.

78 noyaux RT pour le lancer de rayons.

624 noyaux tenseurs pour l’intelligence artificielle.

Bus 352 bits.

12 Go de mémoire GDDR6 à 16 GHz-18 GHz.

Gardez à l’esprit que les spécifications de cette GeForce RTX 3090 supposée que nous avons répertoriée ci-dessus sont une estimation calculé sur la base des proportions de SM, shaders et autres que Turing utilise. Si NVIDIA modifie la règle des 64 shaders pour chaque SM, les valeurs seraient totalement différentes.

Concernant les performances, je vous rappelle que selon les dernières informations, cette carte graphique pourrait être 30% à 40% plus puissant que le RTX 2080 Ti. Nous parlons de performance en termes bruts, c’est-à-dire en général. Si nous nous limitons au lancer de rayons, l’amélioration des performances pourrait être beaucoup plus importante et d’environ 50%.

La présentation de la nouvelle architecture graphique NVIDIA est attendue pour le second semestre 2020, mais le lancement de la nouvelle série GeForce RTX 30 n’aura pas lieu. jusqu’à la fin de l’année.