NVIDIA prépare une GeForce RTX spéciale pour Cyberpunk 2077

Tout a commencé hier lorsque, le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus pour cette 2020, a publié une curieuse demande à NVIDIA: la création d’une carte graphique GeForce RTX Limited Edition pour votre jeu

Une conversation qui en quelques minutes a abouti à la publication d’une première image dans laquelle on peut apprécier, en évitant la faible qualité et la mise au point floue de celle-ci, la conception de ce futur GPU spécial.

Donc, nous trouvons quelques lignes générales tout à fait conformes aux GPU GeForce RTX, mettant en évidence uniquement une petite bande jaune sur les bords latéraux et le couvercle Autour des fans.

Malheureusement, aucun des comptes n’a offert de nouveaux détails sur cette carte, donc leur modèle, les éventuelles spécifications spéciales, le prix ou la disponibilité sont encore inconnus.

Et c’est que récemment nous avons reçu la nouvelle d’un nouveau retard pour Cyberpunk 2077, qui retarderait le lancement du jeu jusqu’au 16 avril prochain, la date limite de présentation de ce nouveau GPU.

Exigences graphiques pour Cyberpunk 2077

Cependant, la tâche d’identifier cette carte graphique sur la base des exigences recommandées de Cyberpunk 2077 semble nous offrir une orientation plus concise, bien qu’il ne soit toujours pas certain étant donné que malgré l’énorme déploiement et les capacités finales du jeu, nous trouvons toujours deux GPU GeForce RTX:

Exigences recommandées: Ultra

Processeur Core i7 6700K ou Ryzen 5 1500X (quatre cœurs et huit threads).

16 Go de RAM

GTX 1070 ou Radeon RX Vega 56.

Exigences recommandées: 4K

Processeur Core i7 6700K ou Ryzen 5 1500X (quatre cœurs et huit threads).

16 Go de RAM

GTX 1080 TI-RTX 2080 ou Radeon VII.

Exigences recommandées: Ray tracing

Processeur Core i7 6700K ou Ryzen 5 1500X (quatre cœurs et huit threads).

16 Go de RAM

GeForce RTX 2070.

Cela dit, il est fort probable que finalement la carte choisie soit celle-ci, avec l’arrivée d’un GeForce RTX 2070 édition spéciale. Bien qu’il ne soit pas surprenant que NVIDIA ait finalement lancé ce modèle limité disponible pour toute la famille GeForce RTX 20.

D’un autre côté, certains ont déjà commencé à spéculer sur la possibilité que ce soit la première arrivée de la GeForce RTX 2080 Ti SUPER attendue.

Mise à jour: NVIDIA a confirmé qu’elle aura les mêmes spécifications que la RTX 2080 Ti Founders Edition et que seulement environ 200 unités seront disponibles. En principe, nous pouvons obtenir 77 unités par tirage. Plus d’informations via ce lien.