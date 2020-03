NVIDIA présente DLSS 2.0: performances et qualité supérieures

Nous avons été assez occupés pendant quelques jours, la présentation de DirectX 12 Ultimate est maintenant jointe DLSS 2.0, une technologie avec laquelle NVIDIA a finalement réussi à surmonter les mauvais résultats de la première version et a montré qu’elle était vraiment capable de bien faire son travail.

Certains de nos lecteurs peuvent se demander ce qu’est exactement la technologie DLSS, alors avant d’aller voir les améliorations apportées par cette nouvelle version, passons en revue son fonctionnement. Nous pouvons le définir comme une technologie de redimensionnement intelligent qui prend plusieurs images rendues à une résolution inférieure à celle native et les combine pour reconstruire une image de haute qualité et la redimensionner à une résolution plus élevée.

Partir d’une résolution et d’un redimensionnement inférieurs est une technique qui est devenue le Saint Graal des consoles de la génération actuelle, car elle permet de surmonter les limitations imposées par un matériel peu puissant et d’atteindre des résolutions plus élevées. Cela nous permet également de travailler avec des charges graphiques plus intenses et de libérer des ressources en réduisant la résolution native, mais cela implique un défi majeur, et c’est que si la mise à l’échelle n’est pas optimale, nous pouvons atteindre un regard maculé, sale et sale.

C’est précisément ce qui se passe avec les premières implémentations DLSS. J’ai pu le voir en action dans tous les jeux qui le supportent aujourd’hui, et seulement dans Control nous avons un résultat “passable”. DLSS 2.0, la nouvelle génération annoncée par NVIDIA, fait ses débuts dans Wolfenstein: Youngbloodet le résultat était excellent.

DLSS 2.0: trois modes de qualité et un support accru

NVIDIA a étendu la prise en charge avec DLSS 2.0, une technologie qui devient compatible avec le moteur graphique Unreal Engine 4.25, une excellente nouvelle concernant sa possible standardisation, car ce moteur est l’un des plus utilisés dans l’industrie du jeu vidéo, une réalité qui, selon nous, ne changera pas à court terme.

Une autre des innovations les plus importantes de NVIDIA DLSS 2.0 est la possibilité d’utiliser trois types d’ajustements:

Performances: rend l’image à 50% du total des pixels de la résolution native et redimensionne.

Équilibré: dans ce cas, il restitue l’image avec 57% du nombre total de pixels de la résolution native et redimensionne.

Qualité: rend l’image à 66% du total des pixels de la résolution native et redimensionne.

L’utilisation de l’option “performances” ne doit pas toujours offrir une amélioration des performances supérieure aux précédentes, comme l’avertit NVIDIA, mais en tout cas l’important est que la technologie DLSS de deuxième génération éliminer cet effet flou constante que nous avons vu dans la première génération, et représente, vraiment, un bond important.

Ceux en vert ont également confirmé des améliorations dans les algorithmes, de sorte que maintenant aucune formation spécifique n’est requise pour chaque jeu (Il possède un réseau d’intelligence artificielle généralisée) et il interagit et évolue également mieux avec les cartes graphiques compatibles, du RTX 2060 au RTX 2080 Ti Super.

Enfin, il a été confirmé que Contrôle et Mechwarrior 5 ils intégreront la technologie DLSS 2.0. Étant donné le vu, je pense qu’il est très probable que nous finirons par le voir également dans DOOM Eternal, avec le lancer de rayons attendu.

Je vous rappelle que cette technologie travaille sur les noyaux tenseurs des cartes graphiques de la série NVIDIA RTX 20, ce qui signifie que nous ne pouvons pas y accéder avec les séries GTX 16, GTX 10 et inférieures, car elles manquent dudit bloc de base.