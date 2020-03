Nvidia Tesla, une nouvelle génération de GPU haute performance

Apparemment, Nvidia a finalement pris la décision de mettre à jour le monde des cartes graphiques Nvidia Tesla, une famille de GPU dédiés principalement aux centres de données et aux superordinateurs.

Certains benchmarks qui ont émergé sur le net ont montré des performances vraiment vertigineuses ainsi que des informations sur le matériel.

Selon ce que déclare PDG de l’entreprise Jensen Huang, l’annonce devrait avoir lieu sur la scène du GDC 2020.

Monstres de puissance

Selon ai référence a émergé le gazouillement, les nouveaux GPU à la maison Nvidia ils ne seront rien de moins que monstrueux.

Dans les captures d’écran, il est révélé que les nouveaux GPU de la famille Tesla seront équipés respectivement 108 et 118 CU (Unités de calcul) et un nombre de CUDA Cores égal à 6912 et 7552.

Juste pour donner une estimation de la puissance à bord, le RTX 2080 Ti, en ce moment à la pointe des cartes de jeu, des montures 68 CU, avec donc un total de 4352 CUDA noyaux.

Une augmentation de puissance nette et sans compromis, probablement rendue possible grâce au passage de l’entreprise à un Processus de production 7nm, ce qui permet un plus grand nombre de transistors de même surface.

Quant à la mémoire, on sait que la carte avec 108 CU aura 48 Go de VRAM et une horloge égale à 1,01GHz, tandis que celui avec 118 CU sera équipé de 24 Go de VRAM et une fréquence de 1,11GHz.

Compte tenu des caractéristiques des mémoires embarquées, on pense qu’elles seront basées sur des puces HBM2 ou HMB2e, ce qui suggère que ces cartes ne seront pas dédiées au segment grand public du marché.

C’est ce qui est ressorti des rumeurs, certes les cartes semblent très bien promettre, il n’y a pas d’attente pour le 22 mars, date de présentation par Nvidia.