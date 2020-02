O2 annonce qu’il double la vitesse de la fibre

O2, la filiale téléphonique qui cherche à simplifier l’offre de forfaits convergents Fibra + Móvil, a annoncé qu’elle doublera la vitesse de la fibre de son utilisateurs de 300Mpbs à 600MMpbs sans augmenter le prix, définitivement et automatiquement.

Dans un e-mail envoyé à ses clients actuels, la société a résumé le changement de conditions, qui sera appliqué dans le contrat plus tard, le 18 mars, le jour du redémarrage de la période de facturation:

Nous allons doubler la vitesse de votre fibre, qui passera de 300Mpbs à 600Mpbs symétriques.

Cette amélioration se fera automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, à le demander ou à vous inscrire n’importe où. Ce n’est pas non plus une promotion temporaire.

Il s’agit d’un changement définitif et, bien sûr, n’affecte pas le prix de votre taux, qui restera le même que toujours, 45 € (TVA incl.) Chaque mois, sans modifications, sans frais cachés et sans utiliser de décimales se terminant par «virgule 99 ”. Nous ne voulons pas insulter votre intelligence.

De cette façon, la société assimile la vitesse de la fibre à certains des plans premium de Movistar, qui maintient toujours 100 Mbps pour certains de ses tarifs les moins chers et réserver la vitesse la plus élevée pour les plans premium, avec un coût plus élevé, mais avec des services supplémentaires tels que la télévision, les séries, etc.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels et futurs du service, en particulier ceux qui recherchent un service économique qui offre mobile et fibre sans TV ou autres additifs.

👇 Plus en hypertexte