O2 donne également des données supplémentaires pour le coronavirus

Suivant la ligne de Movistar, sa filiale O2, a mis en place une série de mesures exceptionnelles pour ses clients pendant que la crise des coronavirus dure en Espagne et dans deux mois. Par un e-mail à ses clients, il les a informés que l’entreprise offre 30 Go supplémentaires aux lignes grâce à des bonus gratuits:

Nous avons activé la possibilité que vous disposiez de 30 Go de données supplémentaires chaque mois sur votre ligne mobile, pendant deux mois, sans frais, au cas où vous en auriez besoin. (…) Le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire est de mettre les bonus de données supplémentaires de 5 Go qui étaient déjà disponibles dans notre application au prix de 0 €. Vous bénéficierez de 6 bonus gratuits de 5 Go par mois (…).

L’entreprise vise tous ceux qui souhaitent activer ces bonus gratuits ils devront le faire depuis l’application mobile de l’opérateur O2et s’appliquent individuellement à chaque ligne mobile. Bien que ces bonus expirent car ils ont la même validité que les cycles de facturation (du 18 de chaque table au 17 du mois suivant), ils peuvent être réactivés à partir de la même application.

En outre, certains des bonus que Movistar a mis en œuvre en ce qui concerne le contenu télévisé sont accordés, qui s’appliquent aux clients et non-clients de Movistar, comme une partie du contenu pour enfants.

