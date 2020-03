O2 nie que le gouvernement ait demandé des données de suivi des utilisateurs

O2 a démenti les informations selon lesquelles il lui aurait été demandé de remettre les données de localisation de ses utilisateurs au gouvernement.

Sky News avait affirmé que l’opérateur avait reçu l’ordre de remettre des données de suivi anonymes afin de vérifier si les gens suivaient les directives concernant la distanciation sociale en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cependant, O2 a déclaré que ce n’était pas le cas, un porte-parole de la société a déclaré que les affirmations n’étaient “pas vraies et non représentatives de la manière dont tous les réseaux téléphoniques sont invités à aider le gouvernement”.

Distanciation sociale des coronavirus

Le porte-parole a déclaré au Metro que bien que O2 soit en communication constante avec le gouvernement, rien n’avait encore été mis en place.

Ils ont ajouté que O2 a la capacité de fournir des données de localisation sur son réseau, mais cela ne concernerait que les mouvements de masse à grande échelle, pas les utilisateurs individuels.

“Nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre le COVID-19”, a ajouté le porte-parole.

“Outre l’accès à taux zéro au NHS et à d’autres sites Web d’assistance, nous avons été invités, avec d’autres opérateurs mobiles, à soutenir ceux qui travaillent sans relâche pour cartographier et contrôler la propagation du coronavirus au Royaume-Uni.”

“En utilisant notre technologie mobile, nous avons le potentiel de construire des modèles qui aident à prédire largement comment le virus pourrait se déplacer. Cela ne serait en aucun cas en mesure d’identifier ou de cartographier les individus, et fonctionnerait dans le cadre de strictes directives de confidentialité.”

Au Royaume-Uni, on a dit aux gens d’éviter les voyages et les contacts sociaux non essentiels à moins qu’ils ne le fassent, mais le pays n’a pas encore mis en œuvre des blocages complets comme on le voit dans d’autres pays comme l’Italie et la France.

