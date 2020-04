Objectifs Apple Watch: Polar lance la montre intelligente Grit X avec une autonomie de batterie jusqu’à 100 heures, des données de charge cardio et musculaire, le suivi du sommeil, etc.

Polar est sorti avec une nouvelle smartwatch robuste aujourd’hui conçue pour les athlètes sérieux. Le Grit X présente une construction de qualité militaire, une autonomie jusqu’à 100 heures, une surveillance cardio, musculaire et de la charge perçue, un suivi du sommeil, et plus encore, donnant un aperçu de certaines des fonctionnalités puissantes que nous espérons voir arriver un jour sur Apple Watch .

Polar a dévoilé la nouvelle montre intelligente Grit X vantant son solide ensemble de fonctionnalités combinées à une longue durée de vie de la batterie dans un design léger. Il est destiné aux athlètes d’endurance et peut gérer des marathons, des ultramarathons et des événements comme les triathlons Ironman.

Développé pour aider les amateurs de plein air à repousser leurs limites, Grit X offre un design robuste et léger, une autonomie de batterie exceptionnelle et de toutes nouvelles fonctionnalités de coaching intelligent Polar. Que vous soyez sur les sentiers ou que vous vous prépariez pour de futures aventures avec des entraînements de soutien à l’intérieur, Polar Grit X est livré avec tous les outils essentiels dont vous avez besoin pour parcourir tout.

Allant au-delà de la durée de vie de la batterie de 18 heures d’Apple Watch, le Polar Grit X dispose de suffisamment de puissance pour faire fonctionner la montre intelligente avec toutes ses fonctionnalités pendant 40 heures ou «jusqu’à 100 heures via un portefeuille d’options d’économie d’énergie, parfait pour des aventures prolongées ou des événements ultra . “

Les fonctionnalités plus riches incluent le Polar Splill Hill pour suivre les segments en montée et en descente, FuelWise pour obtenir des alertes sur l’hydratation et le ravitaillement, le GPS virage par virage et le guidage météo.

Le Grit X profite également de la suite d’entraînement intelligente de Polar:

Polar Precision Prime: Suivez votre fréquence cardiaque directement depuis le poignet grâce à la technologie de fusion de capteurs unique de Polar.

FitSpark: Polar Grit X et le guide d’entraînement FitSparkTM vous garantissent que vous êtes prêt à conquérir les sentiers avec des entraînements quotidiens prêts à l’emploi qui correspondent à votre récupération, votre préparation et votre historique d’entraînement.

Recharge nocturne: Sur la base des performances d’hier, Nightly Recharge vous donne un aperçu critique de votre état de récupération pendant la nuit afin que vous puissiez faire des choix optimaux en matière d’exercice, de nutrition et d’hygiène du sommeil aujourd’hui.

Training Load Pro: Empêchez le surentraînement et le sous-entraînement en surveillant la façon dont votre séance sollicite les différents systèmes de votre corps, vous aidant ainsi à vous entraîner plus efficacement. Training Load Pro adopte une approche complète, combinant Cardio Load, Muscle Load et Perceived Load en une seule vue facile à comprendre.

Étapes Sleep Plus: Suivez vos phases de sommeil et obtenez des informations détaillées sur la qualité de votre sommeil.

Puissance de course: La mesure unique au poignet de Polar surveille votre rythme de travail musculaire pendant la course. Running Power est la clé pour mesurer l’intensité de l’entraînement, vous permettant d’atteindre à chaque fois vos intensités de course parfaites.

Polar Flow: Notre application Web et mobile est la plateforme sur laquelle vous passez en revue l’état général de la formation, analysez les résultats de la formation et planifiez les formations en détail.

La montre intelligente Grit X est disponible à partir d’aujourd’hui au prix de 430 $. Il est disponible en taille M / L en noir ou vert et en taille S / M en blanc.

Des bandes supplémentaires sont disponibles à partir de 30 $ pour les options en silicone, 40 $ pour les bandes en paracorde et 50 $ pour celles en cuir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: