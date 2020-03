O’Brien utilisera un iPhone pour tourner l’émission de Conan depuis son domicile

Le comédien Conan O’Brien a déclaré qu’il utiliserait un iPhone pour tourner son émission TBS, Conan, depuis chez lui. Les invités apparaîtront sur l’émission via Skype. Cette décision est prise en réponse à l’arrêt de la production en studio pour contrer la propagation du coronavirus.

O’Brien a prévenu que les résultats de cette production de retour aux sources «ne seront pas jolis»…

Il a tweeté:

Je retourne à l’antenne lundi 30 mars. Tout mon personnel travaillera à la maison, je tournerai à la maison avec un iPhone et mes invités Skype. Ce ne sera pas joli, mais n’hésitez pas à rire de notre tentative. Restez en sécurité.

CNET note qu’il n’est pas le seul animateur de talk-show à travailler à domicile.

Jimmy Fallon fait des épisodes de sa maison, avec des camées de ses enfants et des apparitions sur le chat vidéo de Lin-Manuel Miranda. De même, Trevor Noah fera le Daily Show de chez lui.

“Nous allons nous détendre à la maison et essayer de faire le show avec la technologie que nous avons”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Samantha Bee appelle sa série numérique, “Beeing At Home With Samantha Bee!”

O’Brien s’amuse depuis longtemps avec la technologie Apple. En 2011, il a critiqué la toute nouvelle version de Final Cut Pro. En 2013, O’Brien et Jane Lynch ont tous deux eu des échecs en direct de Siri dans l’émission Conan. Un an plus tard, il a créé une fausse publicité Samsung en réponse aux rapports de modèles d’iPhone 6 courbés. En 2017, il a satirisé les initiatives de santé d’Apple.

Il y avait aussi une controverse sur l’émission Conan lorsque le scénariste Aaron Sorkin a riposté à Tim Cook décrivant le film Steve Jobs comme «opportuniste».

Tim Cook […] a dit qu’il n’avait pas vu le film, mais – Chaque fois que vous commencez une phrase de cette façon, ça ne va pas bien se terminer.

Le film a cependant été publié plus tard sur iTunes.

Le nouveau spectacle Conan apportera une toute nouvelle dimension au phénomène du «tir sur iPhone».

