Obtenez 20% de réduction sur plus d’un million d’articles lors de l’énorme vente de mi-saison d’eBay Australia

Une vente massive de mi-saison vient de démarrer sur eBay Australie, avec plus d’un million de produits en réduction de 20%. Bien sûr, à moins que vous n’ayez déjà une idée de ce que vous voulez, essayer de fouiller dans de nombreuses offres deviendra probablement un peu écrasant.

Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, nous avons donc sélectionné quelques-unes des offres les plus en vogue sur la technologie, notamment les écouteurs, les appareils de fitness et les appareils intelligents pour la maison.

Cette offre d’une durée limitée n’est disponible que jusqu’au 26 mars. Si vous souhaitez découvrir toute la gamme de produits à prix réduit, rendez-vous sur eBay et jetez un œil.

Casque antibruit Bose 700 | 493,20 AU $ (Prix affiché 599 $ AU; économisez 105,80 $ AU)

Bose apporte sa technologie de suppression du bruit de pointe à cet ensemble d’écouteurs intra-auriculaires très élégant. Ces canettes vont encore plus loin avec leurs capacités de réduction du bruit, car non seulement elles bloquent le bruit ambiant pour vous, mais elles réduisent également les sons environnementaux lorsque vous êtes en communication, de sorte que la personne avec qui vous parlez peut vous entendre clairement . Cette remise est disponible sur le noir, argent et stéatite options de couleurs jusqu’au 26 mars dans la boutique eBay de Sydney Mobiles – utilisez simplement le code PMID20 à la caisse.Voir l’offre

Aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 | 799,20 AU $ (Prix affiché 999 $ AU; économisez 199,80 $ AU)

Besoin de quelqu’un ou quelque chose pour faire le sale boulot pour vous? Cette petite beauté a un pouvoir impressionnant – elle promet d’aspirer la saleté de vos tapis et ensuite de nettoyer vos sols durs. Il y a aussi une navigation intelligente à bord, que vous pouvez utiliser pour diviser votre maison en pièces désignées afin que le S6 sache où vous voulez qu’il aille. Disponible dans la boutique eBay de Roborock, utilisez le code PMID20 pour obtenir un rabais de 20% sur le prix de l’annonce, mais seulement jusqu’au 26 mars.

Apple Watch Series 4 (GPS + cellulaire) | 465,60 AU $ (Prix affiché 582 $ AU; économisez 116,40 $ AU)

Avec le lancement de l’Apple Watch 5, le géant de la technologie a abandonné l’Apple Watch Series 4 – bien que le stock soit toujours disponible chez la plupart des détaillants, souvent pour moins cher que son prix de lancement. Cependant, c’est toujours une superbe montre intelligente, étant le premier de la série à obtenir une refonte sérieuse. Cela comprenait un écran plus grand, un haut-parleur plus fort et une sensation plus légère au poignet. Cette itération a vu Apple pivoter vers un portable plus axé sur la santé, vous bénéficierez donc des incontournables du suivi de la condition physique lors de l’utilisation de la dernière WatchOS. Gagnez moins d’Apple Watch 4 sur la boutique eBay de Sydney Mobiles lorsque vous utilisez le code PMID20 à la caisse avant le 26 mars. Veuillez noter que Sydney Mobiles liste le produit comme ouvert, jamais utilisé.

Fitbit Charge 3 | 13,80 $ AU (Prix affiché 166 $ AU; épargnez 33,20 $ AU)

Le Fitbit Charge 3 est l’un des meilleurs appareils portables de fitness abordables que vous pouvez obtenir aujourd’hui. Il suit automatiquement votre fréquence cardiaque, vos pas et votre sommeil, et vous pouvez même le prendre pour un plongeon, car le Charge 3 est étanche jusqu’à 50 m. La remise est disponible sur le option de couleur noire ou la belle bleu gris / or rose variante de couleur de la boutique eBay de Sydney Mobiles jusqu’au 26 mars – utilisez simplement le code PMID20 à la caisse.Voir l’offre

Google Nest Hub | 177,60 AU $ (Prix indiqué 222 $ AU; économisez 44,40 $ AU)

Vous aimez Google Assistant? Mettez-le en avant et au centre avec le Google Nest Hub. Il s’agit d’un hub de maison intelligente qui peut contrôler tous vos gadgets intelligents compatibles avec une simple commande vocale. Et avec l’assistant Google intégré, vous pourrez obtenir des réponses pour presque tout ce qui vous vient à l’esprit. Le Google Nest Hub est également intégré à YouTube, vous pouvez donc écouter de la musique à la demande ou utiliser l’écran pour suivre une recette pendant que vous cuisinez. Disponible uniquement dans le variante de couleur aqua de la boutique eBay de Sydney Mobiles, utilisez le code PMID20 à la caisse pour obtenir 20% de réduction sur le prix affiché avant le 26 mars.

Magasins offrant la remise de 20%

Sydney Mobile Store

Sydney Mobile Store est un détaillant local qui propose des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des équipements pour écouteurs et d’autres technologies à des prix compétitifs. Pour cette vente de mi-saison, il y a 20% de réduction dans tout le magasin, alors vérifiez-le si vous cherchez autre chose que ce que nous avons énuméré ci-dessus.

De nombreux autres détaillants participent également à cette vente, notamment Cotton On, Toys’R’Us, The Body Shop, Wittner et Heritage Brands.